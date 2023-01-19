Замена салонного фильтра в Toyota

Салонный фильтр не дает пыли, копоти, мусору проникать в салон. Через него пропускается воздух, поступающий из систем кондиционирования, вентиляции. В продаже представлены разные типы фильтров, каждый имеет свои особенности, сильные и слабые стороны.

Как часто нужно менять салонный фильтр

Точная периодичность замены будет зависеть от модели, марки автомобиля и самого фильтра. Ищите данные в инструкции по эксплуатации, на тематических форумах, обращайтесь за консультацией к экспертам. Средние рекомендации – каждые 10-25 тыс. км пробега. Другой момент – замена салонного фильтра Тойота должна осуществляться с учетом особенностей эксплуатации. Например, при поездках за город фильтр дольше не выходит из строя, чем при езде по городским трассам.

Типы салонных фильтров

К основным типам фильтров относят:

Противопылевые. Они удаляют пыль и другие вредные вещества. Состоит механизм из синтетических волокон, бумаги, которые улавливают пылевые частички. Плотность фильтрационного материала средняя, поэтому качество очистки получится не самым высоким. От токсичных газов и неприятных ароматов данные устройства не эффективны.

Угольные. Очищают воздух от любых примесей, загрязнений и посторонних частичек. Но с удалением угарного газа справляются плохо. Главное активное вещество – активированный уголь, площадь удельной поверхности значительная. Профессиональная замена воздушного фильтра Тойота Рав 4 часто проводится с применением угольных моделей, поскольку они отлично справляются с выхлопными газами, бактериями, токсинами, прочими загрязнителями.

Комбинированные. Состоят из набора разных фильтров, что гарантирует максимальное качество, многоступенчатость фильтрации. Популярные сочетания – электретные полотна, бумажные картриджи, угольная пропитка либо слой угля. Эффективность очистки – до 99%, но и стоимость немалая.

Владельцы чаще всего выбирают угольные фильтры – они имеют оптимальное соотношение цены и качества. В ходе эксплуатации требуется следить за состоянием элемента – посторонних ароматов, шумов быть не должно. Незначительные повреждения покажут визуальные осмотры.

От параметров салонного фильтра будет зависеть качество воздуха в автомобиле. Периодичность замены узла зависит от типа устройства, условий эксплуатации. Например, городские запыленные трассы быстро выводят фильтры из строя.

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