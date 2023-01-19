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Общество

Запрет на вылов налима сняли в Нижегородской области

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Запрет на вылов налима сняли в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Как пояснили в ведомстве, ограничения действовали с 20 декабря 2022 года по 19 января 2023 года (включительно) и были связаны с нерестовым периодом.

Главной целью запрета являлось сохранение популяции налима в регионе. В этот период были усилены контрольно-надзорные меры на водоемах с привлечением инспекторов рыбоохраны Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

"В ходе проведенных рыбоохранных мероприятий составлено 9 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц, из них в следственные органы передано 7 материалов с признаками состава уголовных преступлений. У браконьеров изъято 22 экземпляра налима общим весом около 16 кг и 48 незаконных орудий лова", - сообщили в Росрыболовстве.

В ведомстве уточнили, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 22 000 рублей (рассчитан в двойном размере за каждый экземпляр пойманной рыбы, с учетом действующего запрета).

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в Нижегородской области запрещена охота на бурого медведя.

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Теги:
Рыболовство
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