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Общество

Почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году

24 января 2023 14:22  [65] Общество

Почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году, сообщает городской департамент соцполитики мэрии.

Лидеры по количеству доноров – Приокский, Нижегородский и Сормовский районы Нижнего Новгорода, где чаще всего сдают кровь.

Директор департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко отметила, что с каждым годом в областном центре доноров становится все больше. При этом она выразила уверенность, что их количество будет расти и дальше.

Напомним, что ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой", основанный в 1931 году – одно из ведущих производственных центров России, обеспечивающим медицинские организации региона компонентами и препаратами из донорской крови, а также иммуногематологическими диагностическими стандартами.

Узнать о том, как стать донором можно на официальном сайте ноцк.рф.

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Теги:
Благотворительность донор Медицина и здоровье
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