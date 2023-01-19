Почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году Общество

Почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году, сообщает городской департамент соцполитики мэрии.

Лидеры по количеству доноров – Приокский, Нижегородский и Сормовский районы Нижнего Новгорода, где чаще всего сдают кровь.

Директор департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко отметила, что с каждым годом в областном центре доноров становится все больше. При этом она выразила уверенность, что их количество будет расти и дальше.

Напомним, что ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой", основанный в 1931 году – одно из ведущих производственных центров России, обеспечивающим медицинские организации региона компонентами и препаратами из донорской крови, а также иммуногематологическими диагностическими стандартами.

Узнать о том, как стать донором можно на официальном сайте ноцк.рф.