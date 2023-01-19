Награждение победителей конкурса "Творчество против коррупции" прошло в ЗСНО Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Награждение победителей конкурса "Творчество против коррупции" прошло 24 января в нижегородском Заксобрании.

В церемонии награждения принял участие руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров и председатель комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

"Мы отсмотрели большое количество работ, видеороликов, мультфильмов на тему коррупции. Порадовал творческий подход авторов, это даёт возможность использовать те же социальные ролики для наружной рекламы на остановках и в других общественных местах. Лично мне очень понравился проект, который представил коллектив детского сада. На мой взгляд, необходимо, чтобы в курсе этой темы были представители разных возрастных категорий. Просто детям лучше объяснять важность проблемы коррупции на каких-то игровых примерах, чтобы они лучше усвоили материал", - отметил Максим Ребров.

Конкурс проводился среди учеников старших классов, педагогов, студентов нижегородских вузов, государственных и муниципальных служащих. Целью мероприятия стали антикоррупционная просвещение и развитие правовой грамотности.

В 2022 году на конкурс впервые было отправлено более 500 работ, которые были распределены по нескольким категориям: "Наглядная агитация против коррупции" (плакаты, коллажи, транспаранты, комиксы), "Слово против коррупции" (стихи, поэмы, романы, баллады, слоганы) и "Инновации против коррупции" (презентации, фильмы, клипы, анимация, слайд-шоу). В каждой из категорий было представлено по три номинации.

"Я учусь по направлению "Юриспруденция", на конкурс отправил работу в номинации "Слово против коррупции". Написал басню о том, какие серьёзные последствия для нормальной жизни общества несёт коррупция. Я старался изложить свои рассуждения простыми словами, чтобы каждый смог понять и сделать выводы о том, что с коррупцией нужно бороться и каждое такое преступление не должно замалчиваться", - рассказал победитель конкурса "Творчество против коррупции", студент РАНХиГС Руслан Фролов.

Победителями конкурса 2022 года стали 36 человек.

"В этом году мы впервые проверили все работы на антиплагиат, 130 работ в итоге не были допущены до оценки комиссией. К конечному результату нужно подходить особенно ответственно, потому как тема коррупции – болевая точка современного общества. Приятно, что география конкурса расширяется. Если в первые годы в нём участвовали около 30 районов, то теперь – все муниципальные образования региона. Мы будем стараться привлекать новые категории, к примеру, работающую молодёжь и активно продвигать конкурс среди муниципальных и госслужащих", - рассказал Владимир Паков.