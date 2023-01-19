Законопроект о самозапрете граждан на кредиты и займы внесут в Госдуму Экономика

Центробанк подготовил законопроект, который позволит россиянам запретить самим себе брать кредиты и займы в любых кредитных организаций. Ограничение можно будет установить через личный кабинет на портале "Госуслуг", а внесённые сведения автоматически попадут в Бюро кредитных историй. Документ будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

Завкафедрой экономической безопасности РГУ им. Косыгина Валерий Сенков в интервью телеканалу "360" отметил, что данная инициатива поможет обезопасить себя от действий мошенников и застрахует от возможных рисков.

Так, если даже злоумышленнику каким-то образом удастся оформить кредит под чужим именем, то пострадавшему будет легче доказать на суде свою непричастность, потому что у него на "Госуслугах" стоит самозапрет.

Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев добавил, что в банках подобная опция - написать заявление о том, чтобы никаких перечислений и кредитов ему не давали, в том числе по доверенности - действует уже давно. Теперь она будет доступна и на "Госуслугах".

"Если организация занимается выдачей кредитов, её задача - как можно легче выдавать кредиты, чтобы люди их брали, желательно вообще не задумываясь ни о чём. Мне кажется, надо постепенно, шаг за шагом находить дыры в этих предложениях. Не надо сильно облегчать человеку возможность залезать в финансовую кабалу. Ничего хорошего в этом нет", - подчеркнул Валерий Корнеев.