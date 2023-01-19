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Общество

Жители Дзержинска выберут общественное пространство для участия во Всероссийском конкурсе малых городов

24 января 2023 18:32  [37] Общество

В Дзержинске с 23 января начался прием предложений по определению общественных пространств для подачи заявки на Всероссийский конкурс "Малые города и исторические поселения" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

После выбора общественного пространства путем голосования из предложенных вариантов совместно с жителями будет подготовлен проект благоустройства, который заявят от Дзержинска на конкурс в 2023 году, чтобы в случае победы в 2024 году реализовать данный проект.

"Участие жителей – важная составляющая в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Ежегодно вместе с вами мы определяем приоритеты благоустройства города, контролируем проведение и приемку работ. Нам важно сформировать действительно комфортную среду в городе. Для выбора территории, которая будет заявлена от Дзержинска на конкурс "Малые города и историческое поселения", нам всем вновь необходимо не оставаться в стороне и высказать свое мнение", - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Впервые Дзержинск подал заявку для участия во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения" на 2019 год. Благодаря двум победам в конкурсе - в 2019 и в 2021 годах - в городе благоустроены Центральный парк культуры и отдыха, сквер на площади Дзержинского и пешеходная Парковая аллея. Общая сумма финансирования на благоустройство этих территорий из бюджетов разного уровня составила около 250 млн рублей.

К участию в федеральном конкурсе допускаются территории, расположенные в границах исторической части города. Границы исторического поселения Дзержинска – это так называемая «старая часть» города, от центральной площади во всех направлениях. По условиям конкурса, муниципалитет может принимать в нем участие после того, как реализует предыдущий проект.

Предлагать территории, которые необходимо благоустроить в центральной части города, можно на электронную почту: fkgs_dzer@mail.ru до 2 февраля 2023 года. На втором этапе, с 6 по 15 февраля 2023 года, путем голосования будет выбрано одно общественное пространство для участия в конкурсе.

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Теги:
Дзержинск ФКГС
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