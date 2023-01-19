Юрий Шалабаев: "Студенты - это дух молодости и инноваций, это наши будущие лидеры"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил в адреса нижегородцев поздравление с Днём российского студенчества.
"В нашем городе учатся более 100 тысяч студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций. Это активные молодые люди, которые проявляют себя не только в учёбе. Они занимаются творчеством, спортом, общественной деятельностью, волонтёрством", - отметил мэр.
"Студенты - это дух молодости и инноваций, это наши будущие лидеры, которые будут делать Нижний лучше и ярче", - уверен градоначальник.
"Желаю всем студентам стремиться к вершинам и к своей мечте. Живите с энтузиазмом и интересом, создавайте запоминающиеся моменты. Желаю вам успехов в учебе и карьере, но не забывайте наслаждаться жизнью и следовать за своим сердцем", - пожелал Юрий Шалабаев.
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