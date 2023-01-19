Юрий Шалабаев: "Студенты - это дух молодости и инноваций, это наши будущие лидеры" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил в адреса нижегородцев поздравление с Днём российского студенчества.

"В нашем городе учатся более 100 тысяч студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций. Это активные молодые люди, которые проявляют себя не только в учёбе. Они занимаются творчеством, спортом, общественной деятельностью, волонтёрством", - отметил мэр.

"Студенты - это дух молодости и инноваций, это наши будущие лидеры, которые будут делать Нижний лучше и ярче", - уверен градоначальник.

"Желаю всем студентам стремиться к вершинам и к своей мечте. Живите с энтузиазмом и интересом, создавайте запоминающиеся моменты. Желаю вам успехов в учебе и карьере, но не забывайте наслаждаться жизнью и следовать за своим сердцем", - пожелал Юрий Шалабаев.