Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в Татьянин день Общество

Нижегородский филиал РТРС

Специальная архитектурно-художественная подсветка ко Дню российского студенчества появится на нижегородской телебашне вечером 25 января. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Как рассказали в пресс-службе компании, с 19:00 до 22:00 световое панно будет украшено праздничной видеооткрыткой с текстовым поздравлением.

Напомним, День студента отмечается в дату выхода Указа императрицы Елизаветы Петровны "Об учреждении Московского университета": она подписала документ 25 января 1755 года. В 1850 году 25 января объявили праздником не только университета, но и всех студентов. В России праздник официально утверждён Указом Президента №76 от 25 января 2005 года "О Дне российского студенчества".

Ранее сообщалось, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.