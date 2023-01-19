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Культура и отдых

Выставка работ художницы Марины Поляковой открылась в НГХМ

25 января 2023 13:05  [103] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Персональная выставка "Знаки ветра и воды" художницы Марины Поляковой открылась в НГХМ. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, посетители Нижегородского государственного художественного музея смогут увидеть порядка 95 работ художницы. Экспозиция будет работать до 12 марта.

Выставка, в частности, включает в себя пейзажи, натюрморты, зарисовки во время путешествий, а также картины на историческую тематику и другие.

Как рассказала сама художница, часть работ отражают ее поездки по Нижегородской области, по России и другим странам.

Заведующая отделом отечественного искусства НГХМ Ирина Маршева отметила, что произведения Марины Поляковой выполнены в авторской технике, секрет которой художник хранит от посторонних глаз. "Это отсылает нас к древним магическим практикам и сообщает интригующую загадку ее многогранным, сложным по фактуре произведениям", - добавила завотделом НГХМ. 

Ранее сообщалось, что Этнографический каталог Нижегородского Поволжья презентовали в НГХМ.

Справка

Полякова Марина Алексеевна родилась в Йошкар-Оле (Республика Марий-Эл) в 1967 году. Окончила Владимирский государственный педагогический институт (1993 год) и Нижегородский архитектурно-строительный университет (1995 год). Член Союза художников России с 2000 года. Живет и работает в Нижнем Новгороде. Является постоянным участником областных и всероссийских выставок. Вместе со своим мужем – художником Михаилом Поляковым – принимает участие в живописных пленэрах в России и за рубежом. Главное направление работы – станковая живопись.

 

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Теги:
Выставка НГХМ
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