Алтайские маралы прижились в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области, архив

Алтайские маралы прижились в Нижегородской области, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, животных завезли в одно из охотхозяйств в Дальнеконстантиновском районе. Сейчас маралы уже акклиматизировались и дают потомство. Всего в регионе насчитывается порядка 25 особей этих животных.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области напомнили, что маралы являются сельскохозяйственными животными, охота на них запрещена.

Ранее сообщалось, что вознаграждение за добычу волка в Нижегородской области увеличили с 5 до 35 тысяч рублей. Напомним также, что охоту на лося запретили в Нижегородской области с 11 января.