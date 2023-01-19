Фото: правительство Нижегородской области, архив
Алтайские маралы прижились в Нижегородской области, сообщает "НТА-Приволжье".
Согласно информации, животных завезли в одно из охотхозяйств в Дальнеконстантиновском районе. Сейчас маралы уже акклиматизировались и дают потомство. Всего в регионе насчитывается порядка 25 особей этих животных.
В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области напомнили, что маралы являются сельскохозяйственными животными, охота на них запрещена.
Ранее сообщалось, что вознаграждение за добычу волка в Нижегородской области увеличили с 5 до 35 тысяч рублей. Напомним также, что охоту на лося запретили в Нижегородской области с 11 января.
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