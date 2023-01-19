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Спорт

"Лыжня России - 2023" состоится в Нижнем Новгороде 11 февраля

25 января 2023 14:48  [91] Спорт

Всероссийские лыжные соревнования "Лыжня России - 2023" пройдут в 41-й раз в Нижнем Новгороде 11 февраля 2023 года. Кроме того, в этот день также состоится и 11-й "Зимний фестиваль".

В программе соревнований: корпоративный забег ГТО (нижегородские предприятия), детский забег, семейный забег, традиционный массовый старт на 5 и 10 километров, забег почетных гостей. Стиль передвижения на лыжах: свободный.

Принять участие в забегах на дистанции 10 километров смогут мужчины и женщины 2004 года рождения и старше, на дистанции 5 километров - юноши и девушки 2005 года рождения и младше, на дистанции 500 метров - семьи с детьми до 10 лет команда от 3 человек), в детском забеге - мальчики и девочки 2012-2014 годов рождения.

В рамках "Лыжни России - 2023" пройдет также корпоративный забег ГТО на дистанциях 2, 3 и 5 км - в зависимости от возраста и пола спортсменов (подробности  в положении). Ежегодный генеральный партнер "Зимнего фестиваля" в Нижнем Новгороде — Горьковский автозавод - вновь намерен выставить самую многочисленную команду спортсменов.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, Федерации лыжных гонок Нижегородской области.

Программа:

9:00 – 11:00 Регистрация участников

9.00 – 9:45 Регистрация корпоративного забега ГТО

10:00 Корпоративный забег ГТО, дистанция 2 км

10:10 Корпоративный забег ГТО, дистанция 3 км

10:20 Корпоративный забег ГТО, дистанция 5 км

11:00 Детский забег, дистанция 500 м

11:10 Семейный забег, дистанция 500 м

11:15 Официальное открытие Всероссийской массовой гонки «Лыжня России - 2023»

11:30 Награждение победителей корпоративного забега ГТО

12:00 Старт массового забега на дистанцию 5 км и 10 км

12:15 Старт забега почётных гостей, дистанция 2 км

12:30 Пресс-подход (около сцены)

12:40 Награждение победителей и призеров соревнований.

Место проведения:

Нижегородская область, Нижний Новгород, поляна рядом с ЖК "Окский берег".

Регистрация участников:

1.  Коллективные заявки от спортивных и образовательных школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области направляются на электронную почту: flgno18@mail.ru (не более 20 человек от школы) с 6 февраля по 10 февраля 2023 года до 13.00.

2.   Индивидуальные (личные) заявки оформляются на сайте: zimafest.ru до 9 февраля включительно.

Выдача номеров по индивидуальным (личным) заявкам с предоставлением подтверждения о регистрации осуществляется 11.02.2023 с 9.00 до 11.00 в районе старта ЖК "Окский берег".

Команды на корпоративный забег ГТО регистрируются на сайте corpsportnn.ru до 5 февраля включительно. Результаты корпоративного забега будут внесены в электронные кабинеты участников на сайте движения ВФСК ГТО. Принять участие в корпоративном забеге смогут команды из трех и более человек при условии регистрации на портале GTO.RU. Всем участникам корпоративного забега предоставляется номер с чипом для фиксации результата и сувенирная продукция.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,

- медицинский допуск для участия в соревнованиях или справка, от спортивного врача - подтверждающая допуск спортсмена до соревнований для участников до 17 лет включительно,

- медицинское заключения врача о допуске или личная подпись, подтверждающая персональную ответственность за свое здоровье для участников старше 18 лет,

- полис обязательного медицинского страхования,

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

 Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников.

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Теги:
Лыжный спорт Спорт
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