Владислав Атмахов исполнил мечту девочки из Дзержинска в рамках проекта "Елка желаний"

Фото: пресс-служба НРО ЛДПР

Координатор НРО ЛДО, председатель комитета по экологии, руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов исполнил желание девочки из Дзержинска в рамках проекта "Елка желаний".

Как сообщает пресс-служба НРО партии, Насте из Дзержинска 10 лет, и она мечтала о планшете. И вот ее мечту исполнил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, приобрел и лично привез ей подарок - планшет Samsung и сладкое новогоднее угощение от ЛДПР.

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, Настя занимается спортом в школе Олимпийского резерва - у неё второй разряд по плаванию.

"Для нас зто очень нужная вещь! Будем ездить с гаджетом на соревнования по плаванию. Спасибо вам за отзывчивость", - сказала мама Насти Ирина Сергеевна.