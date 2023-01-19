Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Новости

Владислав Атмахов исполнил мечту девочки из Дзержинска в рамках проекта "Елка желаний"

25 января 2023 15:30  [60]
Фото: пресс-служба НРО ЛДПР

Фото: пресс-служба НРО ЛДПР

Координатор НРО ЛДО, председатель комитета по экологии, руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов исполнил желание девочки из Дзержинска в рамках проекта "Елка желаний".

Как сообщает пресс-служба НРО партии, Насте из Дзержинска 10 лет, и она мечтала о планшете. И вот ее мечту исполнил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, приобрел и лично привез ей подарок - планшет Samsung и сладкое новогоднее угощение от ЛДПР.

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, Настя занимается спортом в школе Олимпийского резерва - у неё второй разряд по плаванию.

"Для нас зто очень нужная вещь! Будем ездить с гаджетом на соревнования по плаванию. Спасибо вам за отзывчивость", - сказала мама Насти Ирина Сергеевна.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph