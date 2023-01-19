Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 17:32  [1] Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки
25 января 2023 17:21  [32] Патриотические произведения о ВОВ пообещали вернуть в школьную программу
25 января 2023 17:11  [48] Новые молодежные проекты представили на стратсессии развития студенческих инициатив в Нижнем Новгороде
25 января 2023 15:52  [116] Нижегородский водоканал ликвидировал утечку на площади Минина
25 января 2023 15:28  [116] Около 13 тысяч УЗИ-исследований провели в нижегородской поликлинике №50 в 2022 году
25 января 2023 15:23  [119] Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки
25 января 2023 14:57  [192] Почти 90 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на разработку проектов по сохранению семи нижегородских ОКН
25 января 2023 14:18  [142] Школьный учебник по истории с разделом о СВО подготовят уже в марте 2023 года
25 января 2023 14:07  [158] Институт биологии старения откроется в ННГУ им. Лобачевского
25 января 2023 13:34  [157] Почти 50 новорожденных было оставлено в нижегородских роддомах в 2022 году
Общество

Новые молодежные проекты представили на стратсессии развития студенческих инициатив в Нижнем Новгороде

25 января 2023 17:11  [48] Общество
Фото: Олег Булыгин

Фото: Олег Булыгин

Нижегородскую молодежь планируют привлечь к разработке общественно значимых проектов. Стратегическая сессия по развитию студенческих инициатив на территории Нижегородской области прошла 25 января в Нижнем Новгороде.  

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в мероприятии приняли участие около 100 руководителей молодежных организаций региона.

"Стратегическая сессия – это возможность изменить подходы к проектной деятельности, выявить лучшие идеи и практики волонтерского, патриотического, общественного движений. Будет ли будущее у предложенных сегодня проектов, во многом зависит от самой молодежи. А мы со своей стороны их обязательно поддержим", - сказал руководитель нижегородского Дома народного единства Константин Исаев.

С мотивационным напутствием в рамках пленарной дискуссии "PRO волонтёрство" выступили министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, министр кадровой и молодежной политики Сергей Бочаров, директор департамента социальных коммуникация и молодежной политики Артур Штоян. Они поделились своими историями добрых дел и рассказали о возможностях реализации молодежных проектов на территории Нижегородской области.

Организаторами панельной дискуссии выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Дом народного единства при поддержке правительства Нижегородской области.

"Сегодня, в День российского студенчества, разрабатываем новые масштабные современные программы по вовлечению молодежи в добровольческую, патриотическую деятельность. Важно услышать молодежь, которая пока ещё не вовлечена в волонтёрство, найти мотивации и способы поддержки их идей и проектов", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что Молодёжная палата при Гордуме Нижнего Новгорода подвела итоги деятельности пятого созыва.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph