Новые молодежные проекты представили на стратсессии развития студенческих инициатив в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Олег Булыгин

Нижегородскую молодежь планируют привлечь к разработке общественно значимых проектов. Стратегическая сессия по развитию студенческих инициатив на территории Нижегородской области прошла 25 января в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в мероприятии приняли участие около 100 руководителей молодежных организаций региона.

"Стратегическая сессия – это возможность изменить подходы к проектной деятельности, выявить лучшие идеи и практики волонтерского, патриотического, общественного движений. Будет ли будущее у предложенных сегодня проектов, во многом зависит от самой молодежи. А мы со своей стороны их обязательно поддержим", - сказал руководитель нижегородского Дома народного единства Константин Исаев.

С мотивационным напутствием в рамках пленарной дискуссии "PRO волонтёрство" выступили министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, министр кадровой и молодежной политики Сергей Бочаров, директор департамента социальных коммуникация и молодежной политики Артур Штоян. Они поделились своими историями добрых дел и рассказали о возможностях реализации молодежных проектов на территории Нижегородской области.

Организаторами панельной дискуссии выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Дом народного единства при поддержке правительства Нижегородской области.

"Сегодня, в День российского студенчества, разрабатываем новые масштабные современные программы по вовлечению молодежи в добровольческую, патриотическую деятельность. Важно услышать молодежь, которая пока ещё не вовлечена в волонтёрство, найти мотивации и способы поддержки их идей и проектов", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что Молодёжная палата при Гордуме Нижнего Новгорода подвела итоги деятельности пятого созыва.