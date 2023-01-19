Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 18:56  [36] Интеллектуальную транспортную систему начали тестировать в Нижнем Новгороде
25 января 2023 18:52  [52] Дети блокадного Ленинграда встретились в Нижнем Новгороде
25 января 2023 18:35  [61] Открытый диалог: активисты "Единой России" провели встречу со студентами нижегородских вузов
25 января 2023 18:30  [67] Нижегородские муниципалитеты в 2022 году заключили 72 договорных документа с 26 странами мира
25 января 2023 18:20  [72] Круглый стол по экологическому воспитанию молодежи состоится в Нижнем Новгороде 3 февраля
25 января 2023 18:11  [75] Лучшие студенты Мининского университета смогут трудоустроиться в нижегородской "Школе 800"
25 января 2023 17:56  [81] Нижегородский областной центр крови получил 30 новых аппаратов для проведения плазмафереза
25 января 2023 17:32  [97] Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки
25 января 2023 17:21  [89] Патриотические произведения о ВОВ пообещали вернуть в школьную программу
25 января 2023 17:11  [94] Новые молодежные проекты представили на стратсессии развития студенческих инициатив в Нижнем Новгороде
Общество

Круглый стол по экологическому воспитанию молодежи состоится в Нижнем Новгороде 3 февраля

25 января 2023 18:20  [72] Общество

В Нижнем Новгороде на площадке Дома народного единства (ул. Белинского, дом 9Б) 3 февраля состоится круглый стол "Концептуальные подходы к формированию экологического сознания молодежи Нижегородской области через экообразовательные и экопросветительские программы". Работу круглого стола организует Общественная палата Нижегородской области при поддержке Нижегородского отделения Российского экологического общества.

В работе круглого стола примут участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, председатель комиссии по экологии Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, член Общественной палаты Нижегородской области Светлана Васильева и другие ведущие федеральные и региональные спикеры.

Цель круглого стола - объединение усилий экологической, педагогической и научной общественности, бизнес-сообщества по поиску концептуальных подходов к формированию экологического сознания молодежи через совершенствование системы экологического образования и выстраивание объединяющих между сообществами коммуникаций. 

На круглом столе будет обсуждаться идеологическая платформа современного образования в интересах устойчивого развития и генеральная стратегия государства по экологическому образованию и просвещению. 

Разговор также пойдет о важности целостного развития подрастающего поколения и формирования экологии человека в системе традиционных духовно-нравственных ценностей. Почему экообразование невозможно без комплексного подхода и преемственности? Каковы современные и наиболее эффективные инструменты эколого-просветительской работы, и как эколого ориентированный бизнес участвует в экологизации населения сегодня?

Результатом круглого стола станет выработка предложений в программу межрегиональной просветительской конференции, которая пройдет в конце марта 2023 года в городе Нижнем Новгороде.

Принять участие в мероприятии можно в онлайн формате по ссылке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph