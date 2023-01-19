Круглый стол по экологическому воспитанию молодежи состоится в Нижнем Новгороде 3 февраля Общество

В Нижнем Новгороде на площадке Дома народного единства (ул. Белинского, дом 9Б) 3 февраля состоится круглый стол "Концептуальные подходы к формированию экологического сознания молодежи Нижегородской области через экообразовательные и экопросветительские программы". Работу круглого стола организует Общественная палата Нижегородской области при поддержке Нижегородского отделения Российского экологического общества.

В работе круглого стола примут участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, председатель комиссии по экологии Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, член Общественной палаты Нижегородской области Светлана Васильева и другие ведущие федеральные и региональные спикеры.

Цель круглого стола - объединение усилий экологической, педагогической и научной общественности, бизнес-сообщества по поиску концептуальных подходов к формированию экологического сознания молодежи через совершенствование системы экологического образования и выстраивание объединяющих между сообществами коммуникаций.

На круглом столе будет обсуждаться идеологическая платформа современного образования в интересах устойчивого развития и генеральная стратегия государства по экологическому образованию и просвещению.

Разговор также пойдет о важности целостного развития подрастающего поколения и формирования экологии человека в системе традиционных духовно-нравственных ценностей. Почему экообразование невозможно без комплексного подхода и преемственности? Каковы современные и наиболее эффективные инструменты эколого-просветительской работы, и как эколого ориентированный бизнес участвует в экологизации населения сегодня?

Результатом круглого стола станет выработка предложений в программу межрегиональной просветительской конференции, которая пройдет в конце марта 2023 года в городе Нижнем Новгороде.

Принять участие в мероприятии можно в онлайн формате по ссылке.