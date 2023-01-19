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Общество

Дети блокадного Ленинграда встретились в Нижнем Новгороде

25 января 2023 18:52  [68] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дети блокадного Ленинграда, которые живут в Нижнем Новгороде, встретились, чтобы отметить 80 лет с начала прорыва блокады. Ежегодно памятные встречи организовывает городской департамент по социальной политике.

По данным историков, во время 900-дневной блокады по Ленинграду было выпущено 150 тысяч снарядов, сброшено 20 тысяч фугасных и сотни тысяч зажигательных бомб. 611 дней город одновременно бомбили и обстреливали из дальнобойных пушек. Блокада унесла более полутора миллионов жизней.

"Сейчас в Нижнем Новгороде 104 жителя блокадного Ленинграда. Город издал воспоминания блокадников, две книги "Ленинградское блокадное братство". Это сокровищница памяти того периода и настоящий подарок в плане патриотического воспитания подрастающего поколения", - отметила директор городского департамента по социальной политике Галина Гуренко.

"Мы жили в центре Ленинграда на Невском проспекте. Папа был главный инженер судоверфи, у нас была большая семья. В итоге удалось вывезти только маму, папину сестру, двух золовок и меня. Больше никого не осталось", - рассказала Галина Чернавина.

"Меня вывезли по Ладоге, всех развозили по детдомам. До 14 лет я воспитывалась в Бутурлинском районе, в детдоме №40. Потом приехала в Горький, закончила училище и 56 лет проработала токарем 4 разряда", - поделилась воспоминаниями Нелли Минакова.

"Мне четырнадцатый год шел, вокруг был голод. Мама сказала: "Ребята, давайте не будем больше сопротивляться, ляжем и будем лежать". А мы: "Мама, мы должны выжить, это будет наш удар по врагу!", - добавила Наталья Курепина.

Ветераны рассказали, что испытания, которые они пережили, позволили им вырасти целеустремленными людьми. Даже сейчас многие из них работают и занимаются общественной деятельностью.

"Я руковожу ансамблем "Волжане", вчера у меня был концерт, сегодня обязательно надо здесь быть, завтра опять в министерстве, послезавтра – телевидение. Мне всего лишь 82 года! И вы знаете, пока я хожу, пока я двигаюсь, я буду приносить пользу, я буду рассказывать молодому поколению о войне", - сказала Антонина Перцова.

Также на встрече вручили удостоверение потомка жителя блокадного Ленинграда – сестре блокадницы Любови Иорданской-Королевой.

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Теги:
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