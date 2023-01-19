Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 18:56  [43] Интеллектуальную транспортную систему начали тестировать в Нижнем Новгороде
25 января 2023 18:52  [60] Дети блокадного Ленинграда встретились в Нижнем Новгороде
25 января 2023 18:35  [64] Открытый диалог: активисты "Единой России" провели встречу со студентами нижегородских вузов
25 января 2023 18:30  [68] Нижегородские муниципалитеты в 2022 году заключили 72 договорных документа с 26 странами мира
25 января 2023 18:20  [78] Круглый стол по экологическому воспитанию молодежи состоится в Нижнем Новгороде 3 февраля
25 января 2023 18:11  [78] Лучшие студенты Мининского университета смогут трудоустроиться в нижегородской "Школе 800"
25 января 2023 17:56  [84] Нижегородский областной центр крови получил 30 новых аппаратов для проведения плазмафереза
25 января 2023 17:32  [100] Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки
25 января 2023 17:21  [92] Патриотические произведения о ВОВ пообещали вернуть в школьную программу
25 января 2023 17:11  [96] Новые молодежные проекты представили на стратсессии развития студенческих инициатив в Нижнем Новгороде
Общество

Открытый диалог: активисты "Единой России" провели встречу со студентами нижегородских вузов

25 января 2023 18:35  [64] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородском региональном отделении "Единой России" прошла встреча студентов с активистами, которые в студенческие годы присоединились к партийным молодежным организациям и проектам и сегодня достигли определенных успехов в профессии, в политике или в общественной жизни. 

Встреча объединила активных студентов 11 высших учебных заведений Нижегородской области и была приурочена ко Дню студента. 

"Всегда приятно встречаться с молодыми и талантливыми, а в Нижегородской области именно такая молодежь. Сегодня я даже немного завидую им, потому что студенческие годы – это прекрасное время, когда вокруг много возможностей, планов, идей. Сейчас они строят свое будущее. И я очень рад, что в этот замечательный праздничный день нам удалось собраться в такой теплой и дружной атмосфере, когда каждый поделится опытом и узнает что-то для себя новое и полезное. У партии есть много возможностей, где молодежь могла бы проявить себя, реализовать свои способности, а возможно, даже найти свое призвание", - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.   

Со студентами поделились своим опытом депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач регионального СПИД-центра Соломон Апоян, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор спортивной школы "Радий" Владимир Поддымников, руководитель Дирекции по организации культурно-массовых мероприятий города  Нижнего Новгорода Кирилл Карташев.

Так, например, Кирилл Карташев пришел в "Молодую Гвардию Единой России" еще в студенческие годы и возглавлял организацию в регионе два созыва, на протяжении четырех лет.

"Очень важно слышать и видеть, какие проекты есть у ребят, а мы всячески готовы их поддерживать, как когда-то поддержали и нас. Вспоминая свой путь, я больше 10 лет назад пришел в МГЕР, где действительно смог найти себя, смог найти единомышленников, смог вырасти и построить свой общественный путь. А сегодня, когда Нижний Новгород стал еще и Молодежной столицей России, хотелось бы услышать предложения по развитию молодежного сообщества. Возможно, у кого-то уже есть законодательные предложения или социальные проекты, и сегодня очень важно поделиться своим опытом", - отметил Кирилл Карташев.

Поделиться своим опытом, рассказать о своем проекте или задать вопрос могли все участники встречи. Так, студентка 4-го курса Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Арина Горячева поделилась идей о необходимости создания профсоюзных организаций, которые объединяли бы молодых педагогов, молодых специалистов.

"Хочется делать упор на наставничестве, на развитии именно этой сферы. Тем более этот год объявлен Годом педагога и наставника, и наш вуз станет флагманов развития направления. Студенческие советы готовят сейчас большое количество проектов по обучению тьюторов и наставников, что позволит не только студентам педагогических университетов, но и всем остальным проводить свои собственные обучающие программы. А с представителями органов власти студенты встречаются, чтобы обсудить свои проекты и возникающие трудности. А я уверена, что молодежь и власть действительно вместе могут делать жизнь нашего города и региона лучше", - сказала Арина Горячева. 

Во время встречи студентам рассказали о "Молодой Гвардии Единой России" и направлениях, по которым партия взаимодействует с молодежью – это и волонтерская деятельность, и включение в реализацию партийных проектов, а также участие в акциях и мероприятиях.    
 
В частности, в Нижегородской области реализуется кадрово-образовательный проект "ПолитСтартап", который направлен на кадровое обновление партийных рядов, чтобы привлечь активных и неравнодушных людей.  

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph