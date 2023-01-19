Открытый диалог: активисты "Единой России" провели встречу со студентами нижегородских вузов Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородском региональном отделении "Единой России" прошла встреча студентов с активистами, которые в студенческие годы присоединились к партийным молодежным организациям и проектам и сегодня достигли определенных успехов в профессии, в политике или в общественной жизни.

Встреча объединила активных студентов 11 высших учебных заведений Нижегородской области и была приурочена ко Дню студента.

"Всегда приятно встречаться с молодыми и талантливыми, а в Нижегородской области именно такая молодежь. Сегодня я даже немного завидую им, потому что студенческие годы – это прекрасное время, когда вокруг много возможностей, планов, идей. Сейчас они строят свое будущее. И я очень рад, что в этот замечательный праздничный день нам удалось собраться в такой теплой и дружной атмосфере, когда каждый поделится опытом и узнает что-то для себя новое и полезное. У партии есть много возможностей, где молодежь могла бы проявить себя, реализовать свои способности, а возможно, даже найти свое призвание", - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Со студентами поделились своим опытом депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач регионального СПИД-центра Соломон Апоян, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор спортивной школы "Радий" Владимир Поддымников, руководитель Дирекции по организации культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода Кирилл Карташев.

Так, например, Кирилл Карташев пришел в "Молодую Гвардию Единой России" еще в студенческие годы и возглавлял организацию в регионе два созыва, на протяжении четырех лет.

"Очень важно слышать и видеть, какие проекты есть у ребят, а мы всячески готовы их поддерживать, как когда-то поддержали и нас. Вспоминая свой путь, я больше 10 лет назад пришел в МГЕР, где действительно смог найти себя, смог найти единомышленников, смог вырасти и построить свой общественный путь. А сегодня, когда Нижний Новгород стал еще и Молодежной столицей России, хотелось бы услышать предложения по развитию молодежного сообщества. Возможно, у кого-то уже есть законодательные предложения или социальные проекты, и сегодня очень важно поделиться своим опытом", - отметил Кирилл Карташев.

Поделиться своим опытом, рассказать о своем проекте или задать вопрос могли все участники встречи. Так, студентка 4-го курса Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Арина Горячева поделилась идей о необходимости создания профсоюзных организаций, которые объединяли бы молодых педагогов, молодых специалистов.

"Хочется делать упор на наставничестве, на развитии именно этой сферы. Тем более этот год объявлен Годом педагога и наставника, и наш вуз станет флагманов развития направления. Студенческие советы готовят сейчас большое количество проектов по обучению тьюторов и наставников, что позволит не только студентам педагогических университетов, но и всем остальным проводить свои собственные обучающие программы. А с представителями органов власти студенты встречаются, чтобы обсудить свои проекты и возникающие трудности. А я уверена, что молодежь и власть действительно вместе могут делать жизнь нашего города и региона лучше", - сказала Арина Горячева.

Во время встречи студентам рассказали о "Молодой Гвардии Единой России" и направлениях, по которым партия взаимодействует с молодежью – это и волонтерская деятельность, и включение в реализацию партийных проектов, а также участие в акциях и мероприятиях.



В частности, в Нижегородской области реализуется кадрово-образовательный проект "ПолитСтартап", который направлен на кадровое обновление партийных рядов, чтобы привлечь активных и неравнодушных людей.