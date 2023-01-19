Интеллектуальную транспортную систему начали тестировать в Нижнем Новгороде Общество

Тестирование интеллектуальной транспортной системы (ИТС) началось в Нижнем Новгороде. Об этом 25 января сообщили представители Центра развития транспортных систем и ГК "Урбантех" - подрядчика внедрения ИТС.

К началу 2023 года на самых оживленных перекрестках улиц Горького, Белинского, Родионова, Советской, проспекта Гагарина и Похвалинского съезда завершена модернизация 28 светофорных объектов. Здесь установлены 63 видеокамеры, которые выявляют ДТП и инциденты. Также 96 транспортных детекторов автоматически собирают информацию о дорожной обстановке для оперативного управления дорожным движением и настройки приоритетного проезда для общественного транспорта.

"Создаваемая ИТС будет решать задачи, связанные с функционированием транспортного комплекса Нижегородской агломерации. В их числе - повышение безопасности дорожного движения, увеличение мобильности автомобильного транспорта и населения, оперативное управление дорожным движением с организацией приоритетного проезда общественного транспорта, обеспечение единого цифрового пространства для взаимодействия всех участников, задействованных в транспортном комплексе", - сообщил директор департамента интеграционных проектов ГК "Урбантех" Игорь Канатченко.

Следующим этапом после сбора информации станет возможность автоматической корректировки работы светофоров для уменьшения загруженности дорог и для предоставления приоритета движению общественного транспорта. Предварительно тестовый период работы ИТС продлится около полугода.

"В первую очередь, интеллектуальная система управления транспортными потоками будет внедряться на магистральных улицах, которые играют важную роль в логистике, имеют много маршрутов общественного транспорта, часто связывают районы Нижнего Новгорода. Таких улиц 37, их общая протяженность - около 95 км", - сообщил заместитель директора Центра развития транспортных систем Нижегородской области Александр Бачурин.

С помощью создаваемой инфраструктуры ИТС сотрудники Ситуационного центра ЦРТС также получат доступ к данным о ДТП, инцидентах на дорогах и смогут управлять процессом обслуживания дорог. Например, данные с подключённых метеодатчиков позволят проанализировать погодные условия и запланировать противогололедную обработку проезжей части.

Ранее сообщалось, что около 30 "умных светофоров" установят до конца 2022 года в Нижнем Новгороде. Общественный транспорт на улице Белинского в Нижнем Новгороде получит приоритет в движении весной 2023 года.