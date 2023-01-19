Электричество и вода частично отключены в пяти районах Нижнего Новгорода 26 января Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 26 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 света не будет в двух многоквартирных домах на улице Новой - № 32 и 36.

С 9:00 до 16:00 отключено горячее водоснабжение в многоэтажках по адресам: ул. Радужная,1, 3; ул. Ковровская, 46.

В Автозаводском районе электроснабжение будет отграничено на ул. Юлиуса Фучика, 11, 13, 15; ул. Веденяпина,1, 3, 5 . Света в домах не будет с 13:00 до 17:00.

В Приокском районе будут обесточены дома на проспекте Гагарина: с 10:00 до 14:00 - № 110, 110а, 110б, 110в, 112; с 12:00 до 17:00 - № 222, 224, 226.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в пятиэтажках на ул. Космонавта Комарова, 12а, 12б.

В Сормовском районе запланированы масштабные отключения электричества. С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Красносормовская, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Планетная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 19, 19а; ул. Ясная, 1-24.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 будут полностью обесточены улицы Гудронная, Травяная, Ударная, Федосеенко, Кима, Лунская.