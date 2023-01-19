Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 января 2023 09:58  [36] Электричество и вода частично отключены в пяти районах Нижнего Новгорода 26 января
26 января 2023 09:12  [99] Гололёд сохранится в Нижегородской области днём 26 января
25 января 2023 18:56  [468] Интеллектуальную транспортную систему начали тестировать в Нижнем Новгороде
25 января 2023 18:52  [294] Дети блокадного Ленинграда встретились в Нижнем Новгороде
25 января 2023 18:35  [279] Открытый диалог: активисты "Единой России" провели встречу со студентами нижегородских вузов
25 января 2023 18:30  [275] Нижегородские муниципалитеты в 2022 году заключили 72 договорных документа с 26 странами мира
25 января 2023 18:20  [286] Круглый стол по экологическому воспитанию молодежи состоится в Нижнем Новгороде 3 февраля
25 января 2023 18:11  [280] Лучшие студенты Мининского университета смогут трудоустроиться в нижегородскую "Школу 800"
25 января 2023 17:56  [276] Нижегородский областной центр крови получил 30 новых аппаратов для проведения плазмафереза
25 января 2023 17:32  [285] Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки
Общество

Электричество и вода частично отключены в пяти районах Нижнего Новгорода 26 января

26 января 2023 09:58  [36] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 26 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 света не будет в двух многоквартирных домах на улице Новой - № 32 и 36.

С 9:00 до 16:00 отключено горячее водоснабжение в многоэтажках по адресам: ул. Радужная,1, 3; ул. Ковровская, 46.

В Автозаводском районе электроснабжение будет отграничено на ул. Юлиуса Фучика, 11, 13, 15; ул. Веденяпина,1, 3, 5 . Света в домах не будет с 13:00 до 17:00.

В Приокском районе будут обесточены дома на проспекте Гагарина: с 10:00 до 14:00 - № 110, 110а, 110б, 110в, 112; с 12:00 до 17:00 - № 222, 224, 226.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в пятиэтажках на ул. Космонавта Комарова, 12а, 12б.

В Сормовском районе запланированы масштабные отключения электричества. С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Красносормовская, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Планетная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 19, 19а; ул. Ясная, 1-24.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 будут полностью обесточены улицы Гудронная, Травяная, Ударная, Федосеенко, Кима, Лунская.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph