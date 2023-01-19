Кто в 2023 году поддерживает независимый проект "Рейтинг Байнета"?

Рейтинг Байнета — уникальный IT-проект, который помогает бизнесу выбрать лучшего подрядчика. На сайте представлены категории: web-студии, seo-компании, PR, SMM, Digital и другие направления. Участники экосистемы изучают опыт конкурирующих организаций, отслеживают динамику развития рынка, улучшают качество работы с заказчиками. Сайт Рейтинг Байнета посещает много рекламодателей. У подрядчиков из ТОПа больше клиентов.
В развитии независимого проекта принимают участие ведущие информационные ресурсы, торговые фирмы, компании других направлений. Существенную поддержку Рейтингу Байнета оказывает хостинг-провайдер HostFly.by. На сайте можно проверить домен на занятость и зарегистрировать имя сайта.
В 2022 году к списку партнеров "Рейтинга Байнета" присоединился web-портал "ПроДело", компания "Офистон" и хостинг-провайдер HostFly.by. Ниже перечислены организации, которые намерены в 2023 году поддерживать независимый проект.
Организация поставляет корпоративным заказчикам канцелярскую продукцию и офисные товары. Прайс-лист содержит разделы:
Ведущий поставщик офисных товаров Беларуси постоянно отслеживает обратную связь. Принцип компании — клиент может сосредоточиться на основных направлениях, обо всем остальном позаботится "Офистон". Организация наладила входной контроль и отвечает за качество товаров.
Информационный портал для деловых людей открылся в ноябре 2022 года. Ресурс оперативно освещает новости в области инвестиций, права, экономики и бизнеса.
На сайте публикуют анонсы главных событий Республики Беларусь, мнения экспертов, аналитику и рыночные прогнозы.
За несколько месяцев развития портал достиг хороших результатов:
Издательский дом занимается разработкой и печатью полиграфической продукции. У компании есть своя типография.
Организация оказывает услуги:
Организация помогает частным лицам и коммерческим компаниям реализовывать идеи и развивать онлайн-проекты. Компания специализируется на передовых технологиях и качественном сервисе.
Для размещения сайтов клиентов хостинг-провайдер использует серверное оборудование ведущих мировых производителей: HP и Dell, а также виртуализацию Virtuozzo и VMware vCloud.
Вся техника размещена в дата-центре РБ, сертифицированном по стандарту Tier 3. Вероятность отказа серверного оборудования ничтожно мала (0,018%).
Агентство публикует новостные материалы, подробную информацию о ситуации в экономике, правовой и финансовой сфере.
Популярные разделы сайта:
"ПраймПресс" предлагает читателям подписаться на продукты для бизнеса: аналитику и комментарии. На площадке представлена информация о деятельности ведущих компаний и законодательном регулировании рыночных отношений в РБ.
Ведущее агентство занимается PR-продвижением белорусских и зарубежных брендов. Компания фокусируется на креативе и высоких KPI.
PR-агентство оказывает услуги:
Компания наладила дружественные отношения со всеми средствами массовой информации.
Независимый проект поддерживают участники IT-рынка Беларуси: SendPulse, Office.Life, Belretail.by.
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