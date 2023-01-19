Киот построят на участке М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Киот построят на участке трассы М-12 в Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи председателя ГК "Автодор" Вячеслава Петушенко с Митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

Как было отмечено в ходе встречи, на площадках отдыха рядом с дорогами ГК "Автодор" есть киоты, часовни и церкви.

Например, на 71 км трассы М-1 "Беларусь" частью мемориального комплекса, посвященного воинам дорожникам, является часовня. На 563 километре трассы М-11 "Нева" построен киот с образами Новгородской Божьей Матери "Знамение" и Святого благоверного князя Александра Невского.

Скоростная автомагистраль М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" уже в конце этого года станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево Нижегородской епархии.

Ранее сообщалось, что транспортную развязку открыли на участке М-12 в Чувашии. Напомним также, что сквозное движение по 394 км М-12 от Арзамаса до Казани запустят в конце 2023 года.