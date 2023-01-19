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Политика

Уроженец Нижегородской области Александр Анохин назначен первым замминистра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии

26 января 2023 12:17  [245] Политика
Александр Анохин

Александр Анохин

Фото: пресс-служба правительства Мордовии

Уроженец Нижегородской области Александр Анохин назначен первым замминистра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу правительства Мордовии.

Согласно информации, ранее член Экспертного клуба "Моя Мордовия" занимал должность заместителя министра.

При Александре Анохине количество самозанятых в Мордовии увеличилось почти до 15 тыс.; малому и среднему бизнесу выдано почти 700 млн рублей микрозаймов; 17 грантов на развитие получили молодые и социальные предприниматели.

Уроженец города Горького работает в Мордовии более 10 лет. Александр Анохин решил остаться в регионе после победы в кадровом проекте "Моя Мордовия". 

В Нижнем Новгороде он с 2004 по 2020 годы трудился на различных должностях в сетевых магазинах: "Связной", ЗАО "Тандер" ("Магнит"), "Рубль Бум", X5 Retail Group ("Пятёрочка"). С февраля 2020 года стал заместителем директора филиала по операционному управлению АО "Почта России" УФПС Нижегородской области, а в августе 2021 года - занял должность замминистра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.

Ранее сообщалось, что уроженка Сарова Дарья Кирьянова назначена замминистра науки и высшего образования РФ.

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