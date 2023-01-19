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Культура и отдых

Выставка "Прогулки по Арзамасу" открылась в нижегородском Заксобрании 26 января

26 января 2023 13:51  [99] Культура и отдых
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Выставка юных художников "Прогулки по Арзамасу" открылась в здании регионального парламента 26 января.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, экспозиция включает в себя работы учеников и педагогов Детской художественной школы имени Александра Ступина, которой в этом году исполняется 60 лет. Картины воспитанников школы выполнены простым карандашом и акварельными красками и были написаны на летнем и осеннем пленэрах в живописных местах с исторической архитектурой Арзамаса.

Свои работы презентовали ученики Берёзовской детской школы искусств имени Василия Шишкина, а также Арзамасского Центра ремёсел. Его мастера представили несколько десятков произведений, выполненных в технике лоскутного шитья, золотной вышивки и валяния. Золотная вышивка занимает почётное место в истории ремесел Арзамасского уезда. Именно здесь оно достигло совершенства и вошло в историю прикладного искусства.

"Туристов нашего города мы приглашаем познакомиться с гончарным промыслом, научим плести лапти, расскажем всё о технике золотной вышивки. Именно этим и славится арзамасская земля на всю страну", - рассказала директор Арзамасского Центра ремёсел Светлана Маркина.

На экспозиции был представлен еще один вид народного искусства – фигурки животных и людей, скульптуры камнерезной фабрики "Борнуковская пещера" - филиала Пешеланского гипсового завода.

"Арзамас можно без преувеличения назвать настоящим городом-музеем, там находится больше полусотни памятников архитектуры. Огромный исторический и культурный интерес представляет сохранившаяся планировка города, купеческие особняки, усадьбы, гражданские постройки и храмы в старой части города. Благоустройство исторической части Арзамаса, которое сейчас проводится в рамках паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» в дальнейшем позволит сделать городской округ еще более привлекательным для туристов", - рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов.

"От картин и скульптур веет теплом, солнцем, чувством гордости за свою малую Родину. Арзамас – это, пожалуй, самый яркий образец сохранившейся исторической самобытности на территории Нижегородской области. Я уверен, что это не единственная выставка в стенах Законодательного Собрания. О творчестве арзамасских мастеров должны узнать как можно больше людей", - добавил заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Николай Упирвицкий.

На открытии выставки выступил музыкальный коллектив Арзамаса. Артисты исполнили любимые многими народные песни.

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Теги:
Выставка Законодательное собрание
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