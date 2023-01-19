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Бизнес

Нижегородские IT-компании могут получить грант в размере до 250 млн рублей

26 января 2023 14:14  [71] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские IT-компании могут получить грант в размере до 250 млн рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Согласно информации, до 1 марта 2023 года принимаются заявки на участие в грантовой программе "доращивания" технологических компаний под требования крупных российских корпораций - таких как "Газпром", "Роснефть", "Норникель", РЖД и другие.

Максимальный размер гранта для победителей составит 250 млн рублей, а минимальный - 25 млн рублей. Общий объем финансирования программы на 2022-2025 годы достигает 12,9 млрд рублей.

Ожидаемый результат программы "доращивания" – это прирост выручки IT-компаний от реализации новой продукции, который составит не менее пятикратного размера гранта.

Претендовать на получение поддержки могут следующие направления: разработка, доработка или испытания новой продукции; создание, расширение или модернизация производства; изготовление пилотной партии новой продукции; сертификация, практические испытания и опытно-промышленная эксплуатация продукции у корпорации-заказчика.

Срок реализации проекта не должен превышать шести лет с момента начала финансирования, а само финансирование может продлиться не более трех лет.

Претендовать на получение гранта может только российская компания с выручкой от 500 млн до 10 млрд рублей. Также она должна иметь корпорацию-заказчика, заинтересованную в создаваемом продукте, и должна обладать успешным опытом внедрения технологических продуктов.

В 2022 году по той же программе гранты получили 32 ИТ-компании. Сумма выделенной им финансовой поддержки составила 4,75 млрд рублей.

Подробно ознакомиться с условиями программы можно на сайте Центра поддержки инжиниринга и инноваций или в Telegram-канале.

Задать возникшие вопросы можно по телефону: +7 (495) 150-25-84, доб. 205, или по электронной почте ced@inno-sc.ru.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по развитию индустрии разработки ПО в 2022 году.

Также напомним, гранты в декабре 2022 года получили 12 нижегородских разработчиков отечественных IT-решений

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Теги:
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