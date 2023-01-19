Евгений Люлин и Андрей Гнеушев наградили отличившихся нижегородцев на заседании ЗСНО 26 января Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вручили награды отличившимся нижегородцам на заседании регионального парламента 26 января.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие здравоохранения в Нижегородской области был награжден главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 12 Сормовского района Нижнего Новгорода" Лазарев Вячеслав Михайлович.

"Мне очень приятно, что депутаты во главе с председателем Евгением Люлиным очень высоко оценили мой труд. Мне буквально на днях исполнилось 70 лет, и в здравоохранении я проработал 43 года, из них последние 20 лет я работал главным врачом в "Городской клинической больнице № 12 Сормовского района г. Нижнего Новгорода". Это единственная крупная больница Сормовского района. Мы обслуживаем всех жителей района среди взрослого населения. У нас очень большой коллектив, здесь трудятся 1300 человек. Поэтому сегодняшнее награждение — это не только оценка моего личного труда, но и оценка моих коллег, с которыми я работаю. Мы вкладываемся в общее дело по лечению и оздоровлению наших сормовичей", - сказал Вячеслав Лазарев.

Кроме того, за многолетний добросовестный труд в органах исполнительной власти Нижегородской области, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей Почетной грамотой Нижегородской области был награждён консультант отдела мобилизационной подготовки управления мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны Нижегородской области Наумов Андрей.

Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегородской области вручили заведующей сектором мобилизационной работы и охраны труда управления финансово-экономической политики и правовой работы министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области Катаевой Наталье Владимировне за многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности, значительный вклад в обеспечение деятельности государственных органов Нижегородской области.

"Всегда говорю о том, что важно отмечать выдающихся нижегородцев. Всех награжденных объединяет единое начало – стремление служить родной земле, жителям Нижегородской области. Выражаю огромную благодарность этим людям. Мы с депутатами высоко ценим ваш труд и всегда стараемся его отметить", - сказал спикер регионального парламента Евгений Люлин.