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Два новых случая бешенства у животных подтверждено в Нижегородской области

26 января 2023 18:20  [97] Общество

Два новых случая бешенства выявлено в Нижегородской области, сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Согласно информации, один из них выявлен в Дальнеконстантиновском районе, а второй в Чкаловском округе.

В первом случае диагноз "бешенство" был подтвержден у домашней кошки в деревне Кужадон Дальнеконстантиновского района, а во втором - у лисы в селе Сицкое городского округа Чкаловск.

В целях предупреждения распространения заболевания ведомством уже установлены ограничительные мероприятия по бешенству животных.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных действует в 10 районах Нижегородской области.

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Теги:
Бешенство Россельхознадзор
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