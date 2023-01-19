Два новых случая бешенства у животных подтверждено в Нижегородской области Общество

Два новых случая бешенства выявлено в Нижегородской области, сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Согласно информации, один из них выявлен в Дальнеконстантиновском районе, а второй в Чкаловском округе.

В первом случае диагноз "бешенство" был подтвержден у домашней кошки в деревне Кужадон Дальнеконстантиновского района, а во втором - у лисы в селе Сицкое городского округа Чкаловск.

В целях предупреждения распространения заболевания ведомством уже установлены ограничительные мероприятия по бешенству животных.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных действует в 10 районах Нижегородской области.