Гуманитарный груз для детей Сирии отправлен из Нижегородской области Общество

Детям провинции Латакия Сирийской Арабской Республики из Нижегородской области отправлен гуманитарный груз, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В составе груза вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Формирование гуманитарной помощи обеспечили нижегородские компании.

Передачу груза обеспечило Министерство обороны Российской Федерации через представительство Русского дома в Латакии и русскоязычной диаспоры в городе.

"В общей сложности собрано несколько тонн гуманитарной помощи, в том числе новогодние подарки, продукты питания и товары первой необходимости. Часть груза будет направлена в детскую онкологическую больницу", – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников.

Он добавил, что в три спортивные школы Латакии был передан спортивный инвентарь.

Нижегородский регион уже ранее оказывал помощь Сирии. По итогам визита делегации области в эту страну в октябре 2022 года была достигнута договоренность о поставках нижегородской офтальмологической продукции. В настоящее время на базе филиалов Центра непрерывного медицинского образования в Латакии и Дамаске профильные сирийские медики обучаются установке глазного хрусталика, изготовленного нижегородской фирмой. Кроме того, в рамках программы "Дней культуры Нижегородской области" в Сирии для сирийских силовых, культурных, образовательных ведомств, а также для российских военных, служащих на территории страны, выступила эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра.