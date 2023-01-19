Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 января 2023 18:56  [76] Гуманитарный груз для детей Сирии отправлен из Нижегородской области
26 января 2023 18:45  [87] Новый рентгеновский аппарат установили в травмпункте Нижегородского района Нижнего Новгорода
26 января 2023 18:25  [101] Самолет "Дзержинск" впервые прибыл в международный аэропорт "Нижний Новгород" имени Чкалова
26 января 2023 18:20  [97] Два новых случая бешенства у животных подтверждено в Нижегородской области
26 января 2023 17:18  [119] Нижегородка совместно с IT-компанией Lad создала приложения для помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов
26 января 2023 17:10  [121] Тепло для солдата: автозаводцы отправили очередной груз военнослужащим в зону спецоперации
26 января 2023 17:06  [119] Новый Почётный знак "За служение людям" учредили в Нижегородской области
26 января 2023 16:52  [134] Исторические заведения планируется открыть в нижегородском квартале церкви Трех Святителей
26 января 2023 16:43  [184] Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовятся к прогнозируемому снегопаду
26 января 2023 16:22  [122] Эксперимент по борьбе с "просрочкой" и нелегальным табаком проведут в российских магазинах
Общество

Гуманитарный груз для детей Сирии отправлен из Нижегородской области

26 января 2023 18:56  [76] Общество

Детям провинции Латакия Сирийской Арабской Республики из Нижегородской области отправлен гуманитарный груз, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В составе груза вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Формирование гуманитарной помощи обеспечили нижегородские компании.

Передачу груза обеспечило Министерство обороны Российской Федерации через представительство Русского дома в Латакии и русскоязычной диаспоры в городе.

"В общей сложности собрано несколько тонн гуманитарной помощи, в том числе новогодние подарки, продукты питания и товары первой необходимости. Часть груза будет направлена в детскую онкологическую больницу", – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников.

Он добавил, что в три спортивные школы Латакии был передан спортивный инвентарь.

Нижегородский регион уже ранее оказывал помощь Сирии. По итогам визита делегации области в эту страну в октябре 2022 года была достигнута договоренность о поставках нижегородской офтальмологической продукции. В настоящее время на базе филиалов Центра непрерывного медицинского образования в Латакии и Дамаске профильные сирийские медики обучаются установке глазного хрусталика, изготовленного нижегородской фирмой. Кроме того, в рамках программы "Дней культуры Нижегородской области" в Сирии для сирийских силовых, культурных, образовательных ведомств, а также для российских военных, служащих на территории страны, выступила эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph