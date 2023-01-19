Зачем нужен экранированный электрический кабель

Наличие экранированного слоя защищает как сам кабель, так и другие провода или электрооборудование от воздействия электромагнитных помех и наводок. Причём защитный экран широко используется не только в сигнальных и интерфейсных проводах, но и в некоторых силовых электрокабелях. Расскажем, зачем экранируют кабель, как и чем выполняется экранирование, какие виды кабелей и проводов бывают.

Для чего экранируют кабель

Электричество неразрывно связано с электрошумами и электромагнитными помехами (EMI), из-за которых возникают наводки в цепях электропитания. Все эти паразитные шумы приводят к искажению сигнала в сетях с низким напряжением и малым током, в то время как возле мощных силовых кабелей создаётся сильное электромагнитное поле, которое даже способно негативно влиять на электронику.

Главная задача, зачем экранируют кабель, заключается в минимизации EMI и помех, но при этом параллельно решается ряд других проблем:

экранирование кабеля частично выполняет задачу его бронирования, делая изоляцию прочнее;

защитный экран снижает риск возникновения разницы электрических потенциалов, делая эксплуатацию высоковольтных кабелей безопаснее;

защитный экран дополнительно позволяет заземлять электросети.

Виды решаемых с помощью экранирования задач также напрямую зависят от типа экрана. Если целью стоит снижение создаваемых кабелем электрических наводок или его защита от внешних помех, то применяют общий экран, расположенный под внешней оболочкой. Если нужно защитить проводники кабеля от паразитных помех, создаваемых ими же, то экранируют каждую токопроводящую жилу.

Виды экранирования кабеля

Есть три наиболее распространённых вида кабельных экранов на основе разных материалов. В конструкции экрана они могут встречаться как отдельно, так и комбинированно — в зависимости от назначения экранированных кабелей:

Оплётка . Она параллельно выполняет функцию брони, повышая прочность изоляции, но сохраняя прежнюю гибкость. Однако увеличивает массу кабельно-проводниковой продукции и её стоимость.

. Она параллельно выполняет функцию брони, повышая прочность изоляции, но сохраняя прежнюю гибкость. Однако увеличивает массу кабельно-проводниковой продукции и её стоимость. Плёнка или фольга . Она отлично защищает от высокочастотных помех, не увеличивая массу, стоимость и габариты кабеля, но и не повышая его механическую защиту.

. Она отлично защищает от высокочастотных помех, не увеличивая массу, стоимость и габариты кабеля, но и не повышая его механическую защиту. French Braid. В его основе лежит встречная спиральная намотка тонких медных жил. Такой экран сохраняет гибкость кабельно-проводниковой продукции, одновременно делая её прочнее и до двух раз снижая влияние паразитных EMI-наводок.

В качестве материалов для кабельного экранирования может использоваться полупроводящий пластик, полиэтилен, металлизированная бумага или резиновая масса, графитовый слой, медная и алюминиевая фольга или проволока, специальный композит алюмофлекс.

Применение экранированных кабелей распространено в области передачи информации, радио-, видео- и аудиосигналов, телеметрии. Их применяют для подключения акустического оборудования на сценах и монтажа видеонаблюдения на объектах, подключения антенн радиостанций. Экранами оснащаются монтажные, контрольные, компьютерные, греющие и даже силовые кабели — узнать их легко можно по дополнительной литере "Э", присутствующей в маркировке.

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