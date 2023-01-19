Зачем нужен экранированный электрический кабель

Наличие экранированного слоя защищает как сам кабель, так и другие провода или электрооборудование от воздействия электромагнитных помех и наводок. Причём защитный экран широко используется не только в сигнальных и интерфейсных проводах, но и в некоторых силовых электрокабелях. Расскажем, зачем экранируют кабель, как и чем выполняется экранирование, какие виды кабелей и проводов бывают.
Электричество неразрывно связано с электрошумами и электромагнитными помехами (EMI), из-за которых возникают наводки в цепях электропитания. Все эти паразитные шумы приводят к искажению сигнала в сетях с низким напряжением и малым током, в то время как возле мощных силовых кабелей создаётся сильное электромагнитное поле, которое даже способно негативно влиять на электронику.
Главная задача, зачем экранируют кабель, заключается в минимизации EMI и помех, но при этом параллельно решается ряд других проблем:
Виды решаемых с помощью экранирования задач также напрямую зависят от типа экрана. Если целью стоит снижение создаваемых кабелем электрических наводок или его защита от внешних помех, то применяют общий экран, расположенный под внешней оболочкой. Если нужно защитить проводники кабеля от паразитных помех, создаваемых ими же, то экранируют каждую токопроводящую жилу.
Есть три наиболее распространённых вида кабельных экранов на основе разных материалов. В конструкции экрана они могут встречаться как отдельно, так и комбинированно — в зависимости от назначения экранированных кабелей:
В качестве материалов для кабельного экранирования может использоваться полупроводящий пластик, полиэтилен, металлизированная бумага или резиновая масса, графитовый слой, медная и алюминиевая фольга или проволока, специальный композит алюмофлекс.
Применение экранированных кабелей распространено в области передачи информации, радио-, видео- и аудиосигналов, телеметрии. Их применяют для подключения акустического оборудования на сценах и монтажа видеонаблюдения на объектах, подключения антенн радиостанций. Экранами оснащаются монтажные, контрольные, компьютерные, греющие и даже силовые кабели — узнать их легко можно по дополнительной литере "Э", присутствующей в маркировке.
*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.*На правах рекламы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+