Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 января 2023 11:58  [78] Нижегородское правительство выделит около 85 млн рублей на грантовую поддержку социальных предпринимателей
27 января 2023 11:49  [82] Более 22,6 тысяч особей лося насчитывается в Нижегородской области
27 января 2023 11:40  [98] Около 100 км трассы М-7 отремонтируют в Нижегородской области до конца 2024 года
27 января 2023 11:17  [113] Перебои в отображении общественного транспорта на картах могут возникнуть в Нижегородской агломерации
27 января 2023 10:45  [121] Нижегородская область попала в топ-10 регионов РФ по качеству охраны лесного фонда
27 января 2023 10:22  [128] Лёгкий мороз до -8° и небольшой снег прогнозируются в Нижегородской области в выходные
27 января 2023 10:00  [141] Строительный мусор составляет почти 90% на нелегальных свалках в Нижегородской области
27 января 2023 09:21  [131] Электричество частично отключено в шести районах Нижнего Новгорода 27 января
26 января 2023 18:56  [321] Гуманитарный груз для детей Сирии отправлен из Нижегородской области
26 января 2023 18:45  [323] Новый рентгеновский аппарат установили в травмпункте Нижегородского района Нижнего Новгорода
Общество

Нижегородское правительство выделит около 85 млн рублей на грантовую поддержку социальных предпринимателей

27 января 2023 11:58  [78] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское правительство выделяет почти 85 млн рублей на поддержку социальных предпринимателей региона.

Согласно информации, прием заявок на конкурс для получения гранта стартует с 30 января. В конкурсе смогут принять участие социальные предприниматели региона и социально ориентированные некоммерческие организации.

Грантовая поддержка, в частности предусмотрена по таким проектам, как социальное обслуживание, поддержка семей с детьми, сохранение исторического наследия, охрана окружающей среды.

Как подчеркнул замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона Дмитрий Кабайло, ежегодно в грантовом конкурсе принимает участие все больше нижегородских социальных предпринимателей. 

"Так, в 2021 году получили поддержку 50 организаций, в 2022 - уже 68, видимо, дальше - больше. Мы со своей стороны поддержим консультационно и информационно, а специалисты Дома народного единства помогут грамотно оформить заявки", - отметил он.

26 января был проведен специальный тематический семинар, на котором подробно обсуждались условия предоставления грантовой поддержки и порядок участия в конкурсе.

Ознакомиться с документацией конкурса и подать заявку можно до 2 марта 2023 года на сайте: ннов.гранты.рф.

Ранее сообщалось, что нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph