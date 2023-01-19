Нижегородское правительство выделит около 85 млн рублей на грантовую поддержку социальных предпринимателей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское правительство выделяет почти 85 млн рублей на поддержку социальных предпринимателей региона.

Согласно информации, прием заявок на конкурс для получения гранта стартует с 30 января. В конкурсе смогут принять участие социальные предприниматели региона и социально ориентированные некоммерческие организации.

Грантовая поддержка, в частности предусмотрена по таким проектам, как социальное обслуживание, поддержка семей с детьми, сохранение исторического наследия, охрана окружающей среды.

Как подчеркнул замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона Дмитрий Кабайло, ежегодно в грантовом конкурсе принимает участие все больше нижегородских социальных предпринимателей.

"Так, в 2021 году получили поддержку 50 организаций, в 2022 - уже 68, видимо, дальше - больше. Мы со своей стороны поддержим консультационно и информационно, а специалисты Дома народного единства помогут грамотно оформить заявки", - отметил он.

26 января был проведен специальный тематический семинар, на котором подробно обсуждались условия предоставления грантовой поддержки и порядок участия в конкурсе.

Ознакомиться с документацией конкурса и подать заявку можно до 2 марта 2023 года на сайте: ннов.гранты.рф.

Ранее сообщалось, что нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки.