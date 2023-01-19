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Бизнес

Средний размер автокредита в Нижегородской области вырос на 18%

27 января 2023 13:40  [56] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили кредитные выдачи 2022 года. Спрос на автокредиты по сравнению с прошлым годом снизился на 29% (15% по России), а объёмы выдач составили 70% от прошлогодних показателей. Средний чек автокредита по итогам года увеличился на 18% и составил 1,1 млн рублей (936 тыс. рублей - по итогам 2021 года), в том числе 1,2 млн рублей по новым машинам и 964 тыс. рублей по автомобилям с пробегом.

Согласно статистике, за 12 месяцев 2022 года в банк было подано на 29% меньше заявок, чем за аналогичный период годом ранее, по России этот показатель снизился в два раза меньше – на 15%.  По объему выдач автокредитов показатели при этом оказались выше среднего значения по рынку: снижение по рынку за год составило 36%, по банку - 26%, а в Нижегородской области на – 29%. За 2022 год банк выдал жителям Нижегородской области кредитов на покупку автомобилей на сумму 1,9 млрд рублей. 11% из этого объема составили кредиты, оформленные по программам с государственным субсидированием (предполагают предоставление скидок на определенные марки автомобилей). В 2021 году на доля таких автомобилей едва превысила 1% от общего объема выданных кредитов на покупку автомобилей – 37,9 млн рублей. Чаще всего по госпрограмме нижегородцы приобретали автомобили марок Lada, HAVAL и УАЗ.

Средний чек автокредита в Нижегородской области по итогам года вырос на 18% с 936 тысяч рублей по итогам 2021 года до 1,1 млн рублей по итогам прошлого года. В целом по банку средний чек увеличился на 9% и составил 1,2 млн рублей. Рост среднего чека, с одной стороны, был вызван рекордным скачком цен на автомобили за год во всех сегментах. С другой стороны, сдерживающими факторами выступили осторожная скоринговая политика и весомая доля в выдачах автокредитов сегмента АСП с традиционно более низким ценником.

Нижегородцы в этом году чаще всего оформляли автокредиты с первоначальным взносом 20-30%, на срок от 4 лет по подержанным и по новым авто. Согласно статистике выдач, в 2022 г. у покупателей подержанных автомобилей в Нижнем Новгороде наибольшей популярностью пользовались марки KIA, LADA, HYUNDAI.На новые авто предпочтения схожие: в лидерах LADA, KIA, HYUNDAI.

"В текущем году дефицит машин никуда на исчезнет. Параллельный импорт, который скорее всего не превысит 10% от общего объема продаж, пока не сможет заместить ушедшие бренды. Российский автопром при этом будет развиваться все активнее, и марка Lada имеет шансы занять половину рынка. Не будут отставать и "китайцы": с учетом их грандиозных планов доля всех брендов из Поднебесной вполне может составить третью часть российского авторитейла.  К отечественным и китайским производителям в новой автомобильной реальности вполне могут прибавиться индийские и иранские автоконцерны, присматривающиеся к нашему рынку после тотальных перемен. Что касается иностранных игроков, кто бы ни пришел на российский рынок, очень важно, чтобы у него был конкурентный продукт в сегменте бюджетных машин в районе 1,5-1,6 млн рублей, нехватка которых сегодня наиболее ощутима.  В целом, мы ожидаем в 2023 году роста продаж новых авто на 15-20%, а кредитных выдач в этом сегменте - на 20-25%", - отметила Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто".

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Теги:
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