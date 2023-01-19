Победители социальных проектов ОМК привлекли дополнительное финансирование в объеме 31 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Победители социальных проектов ОМК привлекли дополнительное финансирование в объеме 31 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Организации, ранее победившие в грантовых конкурсах Объединенной металлургической компании (ОМК), дополнительно привлекли на масштабирование своих проектов более 31 млн рублей. В 2023 году поддержку из Фонда президентских грантов получат 11 проектов из восьми регионов, где расположены предприятия и вагоноремонтные депо ОМК.

Общественная организация родителей детей-инвалидов "Созвездие" из города Выксы Нижегородской области получила поддержку Фонда президентских грантов в размере 4,2 миллиона рублей. Еще более 3,1 миллиона рублей – сумма софинансирования от благотворительного фонда "ОМК-Участие".

В 2021 году организация выиграла грант "ОМК-Партнерство" на создание квартиры тренировочного проживания. В такой квартире дети с инвалидностью остаются на 4-17 дней, чтобы в сопровождении специалиста научиться самостоятельно обеспечивать свой быт: гладить и стирать одежду, готовить, накрывать на стол и мыть посуду, убирать постель и готовиться ко сну. Идея с квартирой – это один из этапов комплексной программы "Работа есть. Новые возможности". Ее суть – помочь подросткам и взрослым с инвалидностью социально адаптироваться, найти работу. В этом году организация "Созвездие".

Специалисты "Созвездия" продолжат успешный проект "Квартира тренировочного проживания", также помогут подопечным центра трудоустроиться, организуют стажировки и профориентационные экскурсии. К проекту привлекут выксунских работодателей и волонтеров выксунского завода ОМК.

Еще одним победителем стала общественная организация развития уличных субкультур "Доминант", которая обучает танцам детей и подростков. Эта организация 14 лет проводит брейк-данс фестиваль "Битва стилей". В 2021 году "Доминант" стала победителем грантового конкурса "ОМК-Партнерство". Благодаря финансовой поддержке ОМК провела брейк-данс фестивали во Владимире и в Муроме, а также организовала Третий Всероссийский форум брейк-организаторов. В этом году "Доминант" получила поддержку ФПГ в размере 1,8 млн рублей. Как рассказал руководитель организации Александр Родин, на выделенные средства детей из неблагополучных семей обучат брейку, граффити, диджеингу и др.

Победителями конкурса президентских грантов также стали некоммерческие организации из Челябинска, Рузаевки (Республика Мордовия), Чусового (Пермский край), Нижнего Тагила и Рубцовска (Алтайский край).

"Для нас важно, чтобы некоммерческие организации, с которыми мы сотрудничаем, имели возможность привлекать дополнительное финансирование для своих проектов. Поэтому консультируем их, помогаем с заполнением заявок. Финансовая устойчивость позволяет этим организациям эффективно реализовывать свои задачи в регионах", — отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.

Справка

Объединенная металлургическая компания проводит конкурс "ОМК-Партнерство" с 2015 года. Он помогает решать социальные проблемы в регионах, где работает компания. В 2022 году ОМК поддержала 206 социальных инициатив от некоммерческих и муниципальных организаций и волонтеров. Некоммерческие организации, участники грантового конкурса "ОМК-Партнерство" привлекли в 2022 году более 65 млн руб. дополнительного финансирования из различных источников.