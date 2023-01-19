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Кварцвиниловая плитка Kalinkapol

27 января 2023 14:47  [78]

Кварцвиниловая плитка – это экологически чистый материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Она не обладает токсическими свойствами и не выделяет вредных веществ. Благодаря антискользящему покрытию, кварцевая плитка практически незаменима в помещениях с высокой проходимостью. При ее укладке используются декоративные рейки, которые можно заказать на сайте https://kalinkapol.ru/product-category/dekorativnye-rejki/ по доступным ценам.

Особенности материала

Компания Kalinkapol реализует универсальное напольное покрытие, которе станет украшением вашего дома или офиса. Также у магазина есть выставочный зал где можно ознакомиться с материалом, потрогать его и выбрать оптимальный вариант. Доступны профессиональные консультации с ведущими архитекторами и дизайнерами. Посетите проект https://kalinkapol.ru/product-category/kvartsvinilovaya-plitka/?v=f9308c5d0596, чтобы узнать больше о кварцвиниловой плитке.

Основными составляющими материала являются кварцевая крошка, которая является основным связующим компонентом, и ПВХ-компонент, повышающий износостойкость и долговечность. Кварцевый материал отличается высокой прочностью и долговечностью. Это прочный материал, который легко переносит воздействие влаги, химических веществ, температурные перепады. Кроме того, он устойчив к механическим повреждениям. У него отличная звукоизоляция.

Причины популярности материала

Какими преимуществами обладает кварцвиниловая плитка:

  1. Плитка ПВХ устойчива к влаге, поэтому может использоваться в помещениях с высокой влажностью, например, в ванной или на кухне.
  2. Плитка не впитывает запахи, поэтому легко моется.
  3. Благодаря низкой теплопроводности плитка ПВХ является отличным теплоизоляционным материалом.
  4. В помещениях с кварцевой плиткой никогда не будет холодно, так как она обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
  5. Благодаря высокой износостойкости плитка ПВХ не требует особого ухода.

Она не теряет свой цвет и блеск на протяжении длительного времени. Плитка из кварца имеет высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции. Ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной.

Это напольное покрытие, имеющее большую прочность и износостойкость, чем у обычной плитки. Оно не подвергается деформациям и имеет высокую устойчивость к воздействию химических веществ, что особенно важно в местах с повышенной проходимостью. Благодаря кварцевой плитке можно получить ровную эстетически привлекательную поверхность пола, которая при этом будет обладать высокими теплоизоляционными свойствами.

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