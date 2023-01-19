Кварцвиниловая плитка Kalinkapol

Кварцвиниловая плитка – это экологически чистый материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Она не обладает токсическими свойствами и не выделяет вредных веществ. Благодаря антискользящему покрытию, кварцевая плитка практически незаменима в помещениях с высокой проходимостью. При ее укладке используются декоративные рейки, которые можно заказать на сайте https://kalinkapol.ru/product-category/dekorativnye-rejki/ по доступным ценам.
Компания Kalinkapol реализует универсальное напольное покрытие, которе станет украшением вашего дома или офиса. Также у магазина есть выставочный зал где можно ознакомиться с материалом, потрогать его и выбрать оптимальный вариант. Доступны профессиональные консультации с ведущими архитекторами и дизайнерами. Посетите проект https://kalinkapol.ru/product-category/kvartsvinilovaya-plitka/?v=f9308c5d0596, чтобы узнать больше о кварцвиниловой плитке.
Основными составляющими материала являются кварцевая крошка, которая является основным связующим компонентом, и ПВХ-компонент, повышающий износостойкость и долговечность. Кварцевый материал отличается высокой прочностью и долговечностью. Это прочный материал, который легко переносит воздействие влаги, химических веществ, температурные перепады. Кроме того, он устойчив к механическим повреждениям. У него отличная звукоизоляция.
Какими преимуществами обладает кварцвиниловая плитка:
Она не теряет свой цвет и блеск на протяжении длительного времени. Плитка из кварца имеет высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции. Ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной.
Это напольное покрытие, имеющее большую прочность и износостойкость, чем у обычной плитки. Оно не подвергается деформациям и имеет высокую устойчивость к воздействию химических веществ, что особенно важно в местах с повышенной проходимостью. Благодаря кварцевой плитке можно получить ровную эстетически привлекательную поверхность пола, которая при этом будет обладать высокими теплоизоляционными свойствами.
*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.*На правах рекламы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+