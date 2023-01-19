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Курсы повышения квалификации в учебном центре "Арконс"

27 января 2023 15:13  [56]

Сегодня многих людей интересуют курсы повышения квалификации по изысканиям, в чем поможет центр дистанционного образования "Арконс". Он работает по всей стране, имеет документы на право ведения образовательной деятельности, предлагает большое количество программ для повышения квалификации и профессиональной переподготовке. Все желающие могут записаться на подходящие курсы, что позволит повысить уровень знаний в интересующей отрасли, получить документ об образовании.

Необходимость прохождения курсов

Согласно актуальному законодательству, каждый член СРО должен иметь профильное образование в направлении изысканий. Не имея подтверждающих документов, вступить в СРО нельзя. Также, для продолжения нахождения в саморегулирующейся организации, нужно регулярно повышать квалификационный уровень по данному направлению с обязательной аттестацией знаний.

По нынешним законам, проходить курсы надо минимум раз в пять лет. Повторное прохождение допускается в ряде случаев:

  • Повышение знаний по направлению;
  • Заблаговременное продление срока;
  • Соответствие новым правилам в законодательстве.

Важно помнить, что, при отсутствии удостоверения или же его просрочке, нельзя получить допуск в саморегулирующуюся организацию в сфере инженерных изысканий. Курсы повышения квалификации подойдут для:

  • Руководства;
  • Сотрудников;
  • Индивидуальных предпринимателей.

У консультантов сервиса можно получить всю необходимую информацию по получению удостоверения о повышении квалификации в сфере инженерных изысканий.

Пройти курсы повышения квалификации

Чтобы получить доступ к курсам повышения квалификации, нужно:

  • Оставить заявку на сайте https://arkonsa.ru/kursy/povysheniya-kvalifikacii/izyskateli/, по телефону, на электронной почте;
  • Согласовать форму обучения, длительность, цену предоставляемых услуг;
  • Собрать пакет документов, в котором будут документы, подтверждающие личность, наличие профильного образования;
  • Заключить договор на обучение.

В личном кабинете можно найти все учебные материалы для повышения квалификации. Итоговое тестирование проводится здесь же. Кураторы помогут разобраться в интерфейсе и научат пользоваться системой. Удостоверение о повышении квалификации выдается после успешной сдачи итогового тестирования. Оно будет отправлено выпускнику учебного центра проверенной службой доставки, потому, можно не переживать по поводу безопасности. Не теряйте времени зря. Переходите на сайт, регистрируйтесь и записывайтесь на курсы повышения квалификации для получения или сохранения допуска СРО.

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