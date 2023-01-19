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Общество

Приемное отделение нижегородской больницы №40 будет модернизировано

27 января 2023 15:58  [30] Общество
Фото: Telegram-канал ДавидМГ

Фото: Telegram-канал ДавидМГ

Проект будущего приемного отделения представила больница №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом в своем тг-канале сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в Нижегородской области продолжается системная работа по модернизации и комплексного преобразования приемных отделений стационаров.

"Не устану повторять, что "приемники" одна из самых важных точек всей больницы. Именно здесь обычно самая высокая концентрация самых тяжелых пациентов, требующих мгновенной медицинской сортировки. Сюда поступают и плановые пациенты", - отметил глава нижегородского Минздрава.. 

Он также добавил, что в регионе продолжается внедрение системы триажа, формирование стандартных процессов и алгоритмов работы этих отделений.  

Ранее Автозаводская больница №40 получила новое медоборудование на сумму 13 млн рублей.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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