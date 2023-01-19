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Общество

Почти 870 нижегородцев отобрались на проект "Команда молодых"

27 января 2023 17:02  [37] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участниками проекта "Команда молодых" стали 869 нижегородцев, сообщили в министерстве кадровой и молодежной политики Нижегородской области.

На проект отобрались нижегородских вузов и средних профессиональных учебных заведений, молодые специалисты различных специальностей, молодые государственные и муниципальные служащие, представители бизнеса и волонтерских объединений. 

26 января на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области прошла проектная сессия для участников направления "Карьера". Участники предлагали свои варианты проектов по профориентации и трудоустройству молодежи. Лучшие идеи они представили министру кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергею Бочарову. 

Он сообщил, что предложения молодых людей будут учтены при составлении плана мероприятий в сфере молодежной занятости на 2023 год в Нижегородской области.

"Мы видим, что современная молодежь уделяет особое внимание построению карьеры, поэтому направление профессионального развития молодежи – одно из ключевых в работе министерства. Никто не знает проблемы и ожидания молодежи лучше, чем она сама. Поэтому так важно привлекать амбициозных молодых людей к работе над реальными проектами, где они смогут на практике реализовать свой потенциал, оценить собственные силы, получить ценный опыт для дальнейшего трудоустройства", - рассказал Сергей Бочаров. 

В ближайшее время на площадке КУПНО пройдут аналогичные встречи с представителями других направлений проекта "Команда молодых".

Напомним, что Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России".

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Теги:
Молодежь Социальные проекты
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