Почти на неделю будет ограничено движение по бульвару Юбилейный в Нижнем Новгороде

С 18.00 29 января до 18.00 6 февраля будет временно приостановлено движение транспорта на бульваре Юбилейном в Нижнем Новгороде.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода уточнили, что речь идет об участке дороги - въезде на бульвар с улицы Коминтерна.
На подъездах к участку дорожные службы установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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