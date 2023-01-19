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Общество

Почти на неделю будет ограничено движение по бульвару Юбилейный в Нижнем Новгороде

27 января 2023 18:47  [2] Общество

С 18.00 29 января до 18.00 6 февраля будет временно приостановлено движение транспорта на бульваре Юбилейном в Нижнем Новгороде.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода уточнили, что речь идет об участке дороги - въезде на бульвар с улицы Коминтерна.

На подъездах к участку дорожные службы установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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