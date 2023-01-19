Вам решать!
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 января 2023 09:18  [29] Денис Мантуров побывал с рабочей поездкой в Нижегородской области
27 января 2023 18:47  [271] Почти на неделю будет ограничено движение по бульвару Юбилейный в Нижнем Новгороде
27 января 2023 18:36  [274] "Волонтеры Победы" передали в Нижегородской области 10 тысяч кусочков "блокадного хлеба" жителям
27 января 2023 18:22  [313] Росгвардейцы в Нижнем Новгороде нашли пропавшего год назад мужчину
27 января 2023 17:54  [330] Врачи больницы №5 Нижнего Новгорода провели сложнейшую операцию по устранению дыхательной недостаточности
27 января 2023 17:35  [350] Ремонт поликлиники №17 в Нижнем Новгороде пройдет по нацпроекту
27 января 2023 17:26  [272] Именные сертификаты по итогам 2022 года получили 73 молодых специалиста на АПЗ
27 января 2023 17:20  [414] Сквер Героя Безрукова в Московском районе благоустроят за 11,8 млн рублей
27 января 2023 17:02  [296] Почти 870 нижегородцев отобрались на проект "Команда молодых"
27 января 2023 16:48  [287] Глеб Никитин вручил одну из первых в регионе "Карт Победы" блокаднице из Сарова
Общество

Денис Мантуров побывал с рабочей поездкой в Нижегородской области

28 января 2023 09:18  [29] Общество

Фото: с сайта правительства России

Зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров побывал с рабочей поездкой в Нижегородской области. Вместе с главой региона Глебом Никитиным и гендиректором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым они посетили Российский федеральный ядерный центр в Сарове - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

На площадке Дома учёных Денис Мантуров провёл совещание по обеспечению технологического суверенитета страны в области цифровых решений для промышленных предприятий.

Глава Минпромторга РФ отметил, что в настоящее время промпредприятиям любых масштабов важно переходить на отечественные решения в области цифровизации производственных процессов. Параллельно должна повышаться доступность тестирования и приобретения конкурентных российских продуктов. Этого можно достичь, активизировав поддержку разработчиков.

Глеб Никитин добавил, что Нижегородская область – один из лидеров ИТ-отрасли страны. А деятельность РФЯЦ в Сарове занимает особое место, поскольку там разрабатываются цифровые продукты высочайшего уровня. Такие проекты требуют сильных разработчиков, и их подготовка - один из самых актуальных вопросов.

"Сейчас мы расширяем инфраструктуру профильного образования, создаём ИТ-кампус. Совместная работа вузов, научных институтов, предприятий ведётся в рамках НОЦ. Всё это имеет огромное значение для развития экономики", - сказал губернатор Нижегородской области.

Также вице-премьер посетил выставку с образцами гражданской продукции предприятия. На ней представлены в том числе результаты внедрения отечественного многофункционального пакета программ "Логос", предназначенного для промышленного 3D-моделирования различных процессов. Проект разработан при поддержке Минпромторга РФ и ГК "Росатом" для замещения импортного ПО.

Другой важной разработкой РФЯЦ-ВНИИЭФ является линейка супер-ЭВМ на базе отечественных компонентов. Они решают задачи в области технологий нейронных сетей, искусственного интеллекта и обработки "больших данных".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука Саров
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph