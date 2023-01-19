Денис Мантуров побывал с рабочей поездкой в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта правительства России

Зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров побывал с рабочей поездкой в Нижегородской области. Вместе с главой региона Глебом Никитиным и гендиректором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым они посетили Российский федеральный ядерный центр в Сарове - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

На площадке Дома учёных Денис Мантуров провёл совещание по обеспечению технологического суверенитета страны в области цифровых решений для промышленных предприятий.

Глава Минпромторга РФ отметил, что в настоящее время промпредприятиям любых масштабов важно переходить на отечественные решения в области цифровизации производственных процессов. Параллельно должна повышаться доступность тестирования и приобретения конкурентных российских продуктов. Этого можно достичь, активизировав поддержку разработчиков.

Глеб Никитин добавил, что Нижегородская область – один из лидеров ИТ-отрасли страны. А деятельность РФЯЦ в Сарове занимает особое место, поскольку там разрабатываются цифровые продукты высочайшего уровня. Такие проекты требуют сильных разработчиков, и их подготовка - один из самых актуальных вопросов.

"Сейчас мы расширяем инфраструктуру профильного образования, создаём ИТ-кампус. Совместная работа вузов, научных институтов, предприятий ведётся в рамках НОЦ. Всё это имеет огромное значение для развития экономики", - сказал губернатор Нижегородской области.

Также вице-премьер посетил выставку с образцами гражданской продукции предприятия. На ней представлены в том числе результаты внедрения отечественного многофункционального пакета программ "Логос", предназначенного для промышленного 3D-моделирования различных процессов. Проект разработан при поддержке Минпромторга РФ и ГК "Росатом" для замещения импортного ПО.

Другой важной разработкой РФЯЦ-ВНИИЭФ является линейка супер-ЭВМ на базе отечественных компонентов. Они решают задачи в области технологий нейронных сетей, искусственного интеллекта и обработки "больших данных".