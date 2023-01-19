Четыре человека погибли в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Гу МЧС по Нижегородской области

Страшная автоавария с участием двух автомобилей произошла сегодня ночью на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП случилось на Мызе 27 января в 23:20. Согласно информации, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал по полосу встречного движения - и врезался в самосвал MAN.

В легковом автомобиле находились четыре молодых человека - все они погибли на месте.

На место аварии прибыли наряды ДПС, начальник УГИБДД Владимир Ежов, начальник ОГИБДД Нижнего Новгорода Валерий Иванов, а также спасатели МЧС.

Предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима, что привело к заносу транспортного средства и выезду на полосу встречного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.