Четыре человека погибли в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

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Страшная автоавария с участием двух автомобилей произошла сегодня ночью на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП случилось на Мызе 27 января в 23:20. Согласно информации, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал по полосу встречного движения - и врезался в самосвал MAN.
В легковом автомобиле находились четыре молодых человека - все они погибли на месте.
На место аварии прибыли наряды ДПС, начальник УГИБДД Владимир Ежов, начальник ОГИБДД Нижнего Новгорода Валерий Иванов, а также спасатели МЧС.
Предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима, что привело к заносу транспортного средства и выезду на полосу встречного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.
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