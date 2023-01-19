Правовая консультация для нижегородских пенсионеров и льготников пройдёт 21 февраля Общество

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Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и льготников будет организована в приёмной губернатора и правительства Нижегородской области 21 февраля. Об этом сообщили в региональном Управлении документационного обеспечения.

Консультации будут проводиться с 10:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22. На вопросы граждан будут отвечать специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области.

Для предварительной записи необходимо лично обратиться в Приёмную граждан или по телефонам: (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98.

Запись будет осуществляться до 15 февраля по расписанию: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 17:00.