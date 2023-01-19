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Преимущества поездки на отдых в Стамбул

29 января 2023 09:42  [64]

Если вы все еще находитесь в поиске того, куда поехать отдыхать в этом году, то предлагаем обратить внимание на столицу Турции – город Стамбул. Это уникальный во всех отношениях город, который, можно с большой долей вероятности сказать, покорит вас с первого взгляда. Предлагается перечислить причины, по которым ваше пребывание в этой стране может прекратиться в настоящую сказку и почему визит в этот город с большой и древней историей может подарить настоящий и качественный отдых.

Во-первых, это большое количество достопримечательностей. Кажется, что в Стамбуле они в буквальном смысле слова на каждом шагу. Конечно, можно просто бродить и рассматривать их, довольствуясь информацией, которую вы найдете в Интернете, однако лучшее решение – это заказать экскурсию, в течение которой ваш гид расскажет вам о том, когда было построено то или иное здание, что сделал тот или иной человек, которому поставлен памятник, и какая история кроется за каждым поворотом мостовой. Выбрать экскурсию можно и на русском языке, для этого нужно лишь зайти на сайт https://www.sputnik8.com/ru/istanbul и разобраться в огромном количестве предложений.

Во-вторых, это погода. Зима в этой стране очень теплая – в это время столбик термометра вряд ли опустится ниже +10 градусов по Цельсию. Так что гулять и наслаждаться жизнью, просматривая достопримечательности, можно в любое время года. Конечно, если вы ориентированы на пляжные курорты Турции, то тут лучше повременить до марта, однако, что касается Стамбула, то он прекрасен всегда!

В-третьих, это отсутствие проблем с размещением. Вы всегда найдете отель, в котором обязательно будут свободные места, по любой цене и в любом районе города. Конечно, если и роскошные 5-звездочные гостиницы, но можно найти и бюджетные хостелы, и другие варианты, которые соответствуют более-менее среднему бюджету.

В-четвертых, это развлечения для детей. Их тут действительно очень много, главное – знать, где они размещены. Турки – прекрасные родители и щедрые хозяева, которые любят одаривать своих гостей разнообразными впечатлениями. И если взрослые получат удовольствие от Голубой мечети и Галатской башни, то дели наверняка будут в восторге от парка динозавров, музея игрушек, дельфинария, крупного парка аттракционов и аквариумов. Составить программу можно на несколько дней, и каждый день вашего малыша ждут незабываемые эмоции.

Словом, Стамбул хорош днем и ночью, зимой и летом, в нем найдется место для взрослых и детей, а тот след, который он оставит в вашей душе, наверняка заставит вас вернуться сюда вновь.

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