Основные отличия кованых дисков от литых

Кованые диски, как и литые, относят к классу легкосплавных. Но кованые диски стоят на ступень выше по параметрам над литыми. Все это обеспечивает технология их изготовления.

Особенности кованых дисков

Кованые диски имеют более высокую плотность волокон, что достигается благодаря деформации и вытягиванию измельченных частиц металла при изготовлении. Благодаря этому можно достичь толщины стенок на 20% меньшей, чем у литых дисков аналогичного типоразмера.

Если вы собираетесь купить диски на авто, то должны знать, что кованые изделия эластичнее литых. Если произойдет их удар о какой-либо объект, то они не разрушаются, а деформируются, как стальные. Такие диски также обладают более высокой степенью сопротивления к коррозии, их возможно использовать без лакокрасочного покрытия (литые диски не рекомендуется использовать без него, так как они сильно поддаются коррозии).

Кованые диски не имеют особой маркировки, их отличительная черта — более тонкие стенки и высокая цена. Стоимость обусловлена технологией производства, которая является довольно дорогостоящей.

Таким образом, кованые диски объединили большинство лучших показателей литых и стальных дисков, а также смогли избавиться от их недостатков, единственный значительный их минус — цена.

Как можно "потерять" литые диски?

Одним из главных недостатков литых дисков является их свойство раскалываться при сильных ударах, хотя удар должен быть достаточно сильный, зачастую аварийный для автомобиля. Хрупкость выражается в том, что диски не гнуться, как обычные стальные, а раскалываются. Это связано со строением дисков на молекулярном уровне. Кристаллическая решетка дисков обладает свободно направленной структурой.

Все это вынуждает производителей делать стенки дисков гораздо толще, что требует специальной технологии литья. Главным и самым распространенным способом изготовления является литье с противодавлением либо с очень низким давлением. Эти способы литья способны обеспечить достаточно высокий уровень качества на выходе.

При незначительном повреждении существует возможность выполнить ремонт диска, но из-за специфики материала, это могут выполнить отнюдь не все мастера. Качественно такой вид работы выполнят единицы специализированных центров. При нарушении целостности диска не рекомендуется пробовать проводить ремонт самостоятельно, есть шанс усугубить состояние. Все же литые диски сохраняют свое преимущество так как, согнуть стальной диск легче, чем испортить литой.

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