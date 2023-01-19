Электронная открытка — простой, но очень важный подарок

Открытки — это те простейшие, нехитрые презенты, которые долгие годы хранят приятные воспоминания о дарителе. Большинство людей давно не обнаруживают их в почтовых ящиках у дома, на смену пришли онлайн поздравления в мессенджерах и социальных сетях. Милые электронные открытки с Днём рождения или Новым годом, Рождеством и другими праздниками, по поводу и без него, мгновенно попадают к адресату. Тысячи рисунков, практически неограниченный выбор цветовой гаммы, надписей, эффектов, именные поздравления — главное, правильно сделать выбор.

Преимущества электронных открыток

Такие открытки любимы и широко используемые во всем мире благодаря возможности моментально напомнить о себе оригинальным сюрпризом, даже если человек находится на огромном расстоянии. Подарок продемонстрирует, что вы не забыли о важной дате, думаете о близком человеке, порадует его. Такая возможность предоставляется бесплатно. Выбрав понравившийся вариант, можно поставить на нем конкретное имя, тут же скачать или сразу разместить в социальной сети.

Дизайнерские решения выглядят превосходно, красочно, мерцание и другие эффекты сами по себе создают праздничную атмосферу. Для тех, кто предпочитает спокойные рисунки, найдутся изображения в пастельных тонах, с нежными деталями.

Как выбрать открытку

Конечно же, нужно отталкиваться, в первую очередь, не от собственных предпочтений, а учитывать характер и вкус адресата:

любит ли он шуточное обращение;

радуется ли праздникам;

предпочитает стихи или простое поздравление.

Эти и другие нюансы нужно учесть при подборе карточки. Если презент нужен к конкретному празднику, следует и выбирать его в соответствующем разделе каталога — открытки отсортированы и размещены по важным датам.

Характер, дизайн и настроение изображения выбирается и с учетом пола, возраста, типа отношений между дарителем и адресатом.

Зачем нужны электронные открытки

Задача простая, но очень важная — подарить хорошее настроение, проявить внимательность, показать свое отношение. Для этой цели желательное выбрать карточку заблаговременно и отправить вовремя, иначе эффект будет обратным — человек решит, что вы просто забыли о его празднике.

Оригинальные дизайнерские открытки в полном смысле слова помогают налаживать отношения между людьми, напоминают им о самых приятных моментах, дарят позитивные эмоции. Не стоит недооценивать такой простой подарок. Он поможет помириться влюбленным, при отправке в общий чат растопит лед в коллективе, наполнит день теплом и радостью.

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