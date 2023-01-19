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Мягкая мебель от производителя в СПб

29 января 2023 14:30  [60]

Сегодня интернет-магазины предлагают огромный выбор мягкой мебели от производителя, которая отличается высоким качеством, надежностью, стильным дизайном и долгим сроком службы. Такая мебель отлично впишется в любой интерьер и станет его полноценным элементом. Купить мебель от производителя в СПБ можно по многим причинам:

  • гарантия высокого качества;
  • надежность;
  • широкий ассортимент мебели;
  • демократичные цены;
  • оперативная доставка;
  • помощь с выбором.

Преимущества покупки мебели от производителя

Купленная мебель будет доставлена до вашей квартиры. Вы имеете возможность договариваться о сроках доставки и изготовления. Большинство производств не обладает развитой в должной мере системой транспортировки. Этот пробел восполняют официальные дилеры, у которых полностью отлажено взаимодействие с транспортными компаниями. Если клиент получает свою покупку без доставки, то завод мягкой мебели может предоставить скидку около 10% от стоимости изделия. Правда, стоит учесть, что многие производители мягкой мебели расположены на значительном расстоянии до требуемого места назначения, и забрать заказ самому будет практически невозможно.

Доставка также может быть выполнена с помощью менеджера. Он отвечает за всю процедуру перемещения мягкой мебели от производителя до самого потребителя. Также менеджер проверяет отбытие, правильное оформление всех сопутствующих документов на товар. Клиент сам подбирает подходящие ему время, место доставки и сообщает своему менеджеру. Соответственно, менеджер при получении определенных данных о производстве товара связывается со своим клиентом и договаривается о предстоящем приеме заказа.

Гарантия качества мягкой мебели

Производители учитывают особые пожелания покупателей. Другими словами, можно самому выбрать понравившуюся комплектацию мебели и структуру ткани товара. Также вам дается гарантия на мягкую мебель от производителя, которая предоставляется самой фабрикой и определяет стопроцентное решение многих проблем, например, брак или другие дефекты по гарантийному талону.

Производитель изготавливает разнообразную мебель для вашего дома по всем правилам современных технологий и выделяется высоким качеством выпускаемых товаров. Вся мягкая мебель от производителей запечатана в фабричную упаковку. В результате она будет застрахована от неосторожной транспортировки до вашего дома.

Мягкая мебель от производителя — залог успешной покупки. Приобретая такую мебель, вы можете быть всецело уверены в ее качестве, а также в том, что ее благополучно доставят до вашего дома.

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