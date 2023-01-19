Как удобно оплатить налоги онлайн?

Российское налоговое законодательство весьма сложно, поскольку состоит из нескольких позиций. Основу доходов государственного бюджета составляет прямое налогообложение, потом к сбору таких налогов оно подходит очень щепетильно. Просрочка уплаты влечет за собою административною, а в особо крупных размерах – и уголовную ответственность.

Основу налогового бремени россиян составляет подоходный налог. Однако его за работников обычно уплачивает работодатель, потому россияне его присутствия не ощущают. Чего не скажешь о других видах налогов, которые необходимо уплачивать самостоятельно раз в год. Например, необходимо оплатить земельный налог, имущественный налог, автомобильный налог.

Когда нужно платить налоги?

Для имущественных статей налогообложения с 1 декабря 2021 года действует единое расчётное правило. Уплатить налоги за следующий год необходимо в период с 1 декабря предыдущего года до 1 марта следующего. Если срок будет нарушен, могут начислить пенни. Также неплательщик может быть привлечён административной ответственности.

Уведомления о необходимости уплаты Федеральная Налоговое Служба (ФНС) начинает рассылать 1 октября. Опаляются они по почте, потому нередко не доходят вовсе. Помочь упорядочить собственные налоги поможет использование приложения "Росналог".

О сервисе

"Росналоги" – это удобный сервис, с помощью которого можно отслеживать размер текущей задолженности по налогам. Оплата налогов на Росналог также возможна – она осуществляется онлайн через формы интернет-эквайринга.

Как это работает?

"Росналоги" имеют легальный доступ к государственным базам данных, упорядоченных по данным паспорта налогоплательщиков и по их ИНН. Для получения данных по собственному состоянию, необходимо ввести на сайте или в приложении свой ИНН или данные паспорта, после чего система отправляет официальный запрос к государственным базам. Спустя несколько секунд (иногда минут) приходит ответ.

Преимущества использования сервиса "Росналог"

Использование сайта или приложения "Росналог" имеет следующие преимущества.

Используются только официальные авторитетные источники. Успешный исход оплаты гарантируется. Приводятся данные по всем налогам в едином удобном личном кабинете. Сервис заранее рассылает уведомления о необходимости скорой оплаты налогов. С помощью сервиса можно контролировать и некоторые другие статьи обязательных расходов, например, уплату автомобильных штрафов.

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