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Происшествия

Телефонные мошенники обманули трех жителей Дзержинска почти на 1,5 млн рублей

30 января 2023 09:56  [95] Происшествия

Телефонные мошенники обманули трех жителей Дзержинска почти на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МВД.

Согласно информации, во всех трех эпизодах злоумышленники использовали одну и ту же схему. Звонивший представлялся сотрудником банка и сообщал потерпевшим, что на их имя якобы попытались оформить кредит. 

Затем мошенник предлагал перевести все средства граждан на безопасный счет и требовал следовать его инструкциям. Причем в двух случаях он убедил потерпевших взять кредиты.

По данным фактам по признакам преступления возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищут.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить информации от незнакомца, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей.

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Теги:
Дзержинск МВД Мошенничество
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