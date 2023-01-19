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Общество

Ремонт отделений стартовал в нижегородской больнице №39

30 января 2023 10:37  [48] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт стартовал в двух поликлинических отделениях и во врачебной амбулатории больницы №39 Нижнего Новгорода.  

Как сообщили в Минздраве региона, на обновление медучреждения из федерального бюджета выделили 8,2 млн рублей.

В поликлинике №1 на Московском шоссе,290 рабочие уже начали демонтаж имеющихся настенных и напольных покрытий. Здесь предстоит замена инженерных коммуникаций и внутренняя отделка в административно-хозяйственной части. Ремонт затронет кабинеты статистики и старшей медицинской сестры, конференц-зал, а также подсобные и санитарные помещения.

Одновременно с этим демонтажные работы начались на 2-м и 3-м этажах поликлинического отделения №2 по адресу: ул. Московское шоссе, 85. На этом объекте черновые общестроительные работы ведутся в конференц-зале, помещениях процедурного кабинета и палате дневного стационара.

По словам главного врача больницы №39 Владимира Макарова, работы планируется завершить в конце весны этого года.

"Мы начали ремонт еще в одном структурном подразделении больницы. Во врачебной амбулатории, расположенной в поселке Березовая пойма, заменят коммуникации и обновят интерьер помещений", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что ремонт поликлиники №17 в Нижнем Новгороде пройдет по нацпроекту.

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Теги:
Здравоохранение Ремонтные работы
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