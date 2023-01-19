Вам решать!
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 января 2023 15:22  [36] Ремонт клинико-диагностической лаборатории и кабинетов специалистов стартовал в поликлинике №37 Нижнего Новгорода
30 января 2023 14:54  [76] Лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде
30 января 2023 14:32  [91] Юные нижегородцы стали участниками Всероссийской акции "Фронтовая открытка"
30 января 2023 14:19  [114] Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству созданных экопунктов
30 января 2023 13:58  [128] Вадим Булавинов: "Активность жителей – половина успеха при решении вопросов благоустройства"
30 января 2023 13:50  [128] Роструд напомнил про длинные февральские выходные в 2023 году
30 января 2023 13:26  [127] Половину фундаментной плиты залили на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде
30 января 2023 13:18  [160] Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут запущены 2 марта
30 января 2023 12:11  [240] Двухкорпусную гостиницу планируется построить в деревне Кузнечиха в Нижнем Новгороде
30 января 2023 11:52  [190] Нижегородский водоканал предупредил горожан о мошенниках
Общество

Юные нижегородцы стали участниками Всероссийской акции "Фронтовая открытка"

30 января 2023 14:32  [91] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Юные нижегородцы приняли участие во Всероссийской акции "Фронтовая открытка", которая проходит в Нижегородской области с 18 января по 13 февраля 2023 года.

Школьники и студенты написали письма участникам специальной военной операции и поздравили их с Днем защитника Отечества.

"Нашим солдатам очень важно получать такие послания. Весточки из дома поднимают боевой дух и напоминают о том, что их любят и ждут. В то же время такие акции позволяют нашим детям почувствовать свою сопричастность к важнейшим общественным процессам, учат проявлять гражданскую позицию, развивают духовно-нравственные качества", – отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Она добавила, что к настоящему моменту юные нижегородцы подготовили уже более 300 фронтовых открыток. До 15 февраля эти и другие письма будут переданы в территориальные военкоматы для отправки солдатам.

Ранее сообщалось, что нижегородские дети написали 10 тысяч писем и рисунков в рамках Всероссийской акции "Письмо и рисунок русскому солдату".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph