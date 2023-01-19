Юные нижегородцы стали участниками Всероссийской акции "Фронтовая открытка"

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Юные нижегородцы приняли участие во Всероссийской акции "Фронтовая открытка", которая проходит в Нижегородской области с 18 января по 13 февраля 2023 года.
Школьники и студенты написали письма участникам специальной военной операции и поздравили их с Днем защитника Отечества.
"Нашим солдатам очень важно получать такие послания. Весточки из дома поднимают боевой дух и напоминают о том, что их любят и ждут. В то же время такие акции позволяют нашим детям почувствовать свою сопричастность к важнейшим общественным процессам, учат проявлять гражданскую позицию, развивают духовно-нравственные качества", – отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.
Она добавила, что к настоящему моменту юные нижегородцы подготовили уже более 300 фронтовых открыток. До 15 февраля эти и другие письма будут переданы в территориальные военкоматы для отправки солдатам.
Ранее сообщалось, что нижегородские дети написали 10 тысяч писем и рисунков в рамках Всероссийской акции "Письмо и рисунок русскому солдату".
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