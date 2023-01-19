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Общество

Житель Нижнего Новгорода награжден медалью "За боевые отличия"

30 января 2023 16:42  [50] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородцу Максиму Костромину вручили медаль "За боевые отличия". Как сообщили в пресс-службе мэрии, торжественная церемония прошла в администрации Нижегородского района.

Награду, утвержденную приказом Минобороны РФ, герою передали и.о.главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Советского и Нижегородского районов Сергей Семенюк.

На награждении также присутствовали участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" из школ №19, №42, №103, №14 им В.Г. Короленко и лицея №8.

"Медаль "За боевые отличия" - высокая государственная награда за проявленные при исполнении служебного долга мужество, самоотверженность и отвагу. Героизм Максима всегда будет примером для всех нас", - сказал Сергей Крутов.

Ранее глава администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин вручил медаль "За отвагу" Жанайдару Сандыбаеву.

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Теги:
Награды СВО
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