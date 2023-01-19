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Происшествия

Российским подросткам предлагают за деньги совершать диверсии

30 января 2023 16:53  [55] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Оперативники ФСБ задержали трёх подростков, которые повредили железнодорожные пути на Курской ветке в Московской области. Восьмиклассники получили задание на диверсию от неизвестных лиц через Telegram, сообщает телеканал "360".

Как рассказали сами подростки, им пообещали денежное вознаграждение и дали инструкции. Школьники должны были снять последствия своих действий на видео - в качестве доказательства выполнения задания.

В ФСБ уточнили, что подобные противоправные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статьям "Террористический акт" или "Диверсия". За них грозит уголовная ответственность от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для преступников, достигших 14-летнего возраста.

В ведомстве уверены, что за данными действиями стоят люди, которых украинские спецслужбы используют для диверсий на российских объектах.

Сотрудники ФСБ призвали подростков и их родителей не вступать в диалог с людьми, которые за деньги предлагают совершать противоправные действия - и сообщать о таких фактах в соответствующие органы. Это поможет избежать уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

Ранее нижегородцев предупредили об участившихся случаях телефонных звонков детям со стороны злоумышленников, представляющихся сотрудниками газовой службы. Звонящие просят включить газ на всех конфорках плит якобы для проверки исправности газоснабжения.

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Теги:
Железная дорога Терроризм ФСБ
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