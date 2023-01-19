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Общество

ООО "Чистые улицы Приволжья" построит станцию снеготаяния в Московском районе

30 января 2023 18:20  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ООО "Чистые улицы Приволжья" построит станцию снеготаяния в Московском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, строительство будет вестись по концессии на земельном участке 29Б площадью 10 тысяч кв. м по улице Коминтерна.

Концессионное соглашение будет действовать до 2043 года. За это время администрации Нижнего Новгороде от концессионера будет перечислено почти 2,3 млрд рублей.

На участке будут построены административно-бытовое здание, трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, снегодробильное устройство, насосная станция для перекачки стоков, подземные сооружения, ограждение и оборудование для определения объемов поступивших масс.

Также будет оборудовано наружное водоотведение, хозяйственно-бытовой и противопожарный водопроводы и наружное освещение. 

Для топки снега будет использоваться тепло канализации. Снежные массы проходят через установку и попадают в камеру, куда поступают стоки и нагревают снег, после чего талая вода поступает в общую городскую систему.

Мощность станция снеготаяния составит 10 тысяч кубометров в сутки. С 2024 года размер платы за прием и утилизацию одного куба снега составит 205,5 рубля.

Ранее сообщалось, что станция снеготаяния в Советском районе будет реконструирована по концессии.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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