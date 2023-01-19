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ООО "Чистые улицы Приволжья" построит станцию снеготаяния в Московском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, строительство будет вестись по концессии на земельном участке 29Б площадью 10 тысяч кв. м по улице Коминтерна.
Концессионное соглашение будет действовать до 2043 года. За это время администрации Нижнего Новгороде от концессионера будет перечислено почти 2,3 млрд рублей.
На участке будут построены административно-бытовое здание, трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, снегодробильное устройство, насосная станция для перекачки стоков, подземные сооружения, ограждение и оборудование для определения объемов поступивших масс.
Также будет оборудовано наружное водоотведение, хозяйственно-бытовой и противопожарный водопроводы и наружное освещение.
Для топки снега будет использоваться тепло канализации. Снежные массы проходят через установку и попадают в камеру, куда поступают стоки и нагревают снег, после чего талая вода поступает в общую городскую систему.
Мощность станция снеготаяния составит 10 тысяч кубометров в сутки. С 2024 года размер платы за прием и утилизацию одного куба снега составит 205,5 рубля.
Ранее сообщалось, что станция снеготаяния в Советском районе будет реконструирована по концессии.
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