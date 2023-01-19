Ещё пять объектов накопленного экологического вреда ликвидируют в Нижегородской области до конца 2023 года Общество

Нижегородская область вошла в список регионов-лидеров по реализации проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия". Об этом стало известно в ходе подведения итогов работы партпроекта в 2022 году, которое прошло в Москве.

В 2022 году большое внимание уделялось вопросам экологии и обращению с отходами. Приняты законы, повышающие финансовую ответственность предприятий-загрязнителей. Отдельное внимание уделили вопросам защиты лесов от пожаров и ограничению выбросов парниковых газов.

На совместном заседании Общественного совета и координаторов партийного проекта "Чистая стана" министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров рассказал о ключевых показателях проекта в регионе в прошлом году и планах на текущий период.

По его словам, Нижегородская область, начиная с 2020 года реализует федеральный проект "Чистая страна", в рамках которого идет ликвидация семи крупных несанкционированных свалок в границах городов: трех в Нижнем Новгороде, а также по одному объекту в Первомайске, Богородске, Володарске, Дзержинске. Все природоохранные проекты успешно прошли отбор в Минприроды России, только за 2022 год получено шесть положительных государственных экологических экспертиз. По всем свалкам уже заключены контракты на рекультивацию.

"В прошлом году мы завершили работы по рекультивации одного из крупнейших и сложных объектов, площадью 17,9 га, Шуваловской свалки. На объекте были выявлены дополнительные объемы свалочных масс, почти на 63% превышающие проектные значения. В работе использовался инновационный метод рекультивации – сепарация свалочных масс. Нижегородская область в России один из пилотных регионов по реализации природоохранного проекта с методом сепарации. На большинстве наших объектов применяется именно этот способ рекультивации", - подчеркнул Денис Егоров.



В планах к концу 2023 года ликвидировать в Нижегородской области еще пяти объектов накопленного вреда окружающей среде.

"Во время заседания были отмечены лучшие практики работы в регионах. И у нас действительно накоплен колоссальный опыт по решению экологических вопросов. Только в прошлом году на территории области была ликвидирована 721 свалка. Были завершены работы по расчистке участков реки Имзы и ее притока Княгинки, начаты работы по расчистке русла реки Борзовки в Нижнем Новгороде. Для раздельного накопления твердых коммунальных отходов дополнительно закуплено более 800 контейнеров и еще более 700 поступит в ближайшее время. Была проведена большая работа по реконструкции очистных сооружений в Володарском, Ардатовском, Ветлужском, Сокольском, Вачском, Перевозском и Семеновском районах", - рассказал региональный координатор партпроекта "Чистая страна", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

В 2023 году при реализации федерального партийного проекта "Чистая страна" особое внимание в Нижегородской области будет уделено ликвидации пяти несанкционированных свалок, реконструкции очистных сооружений в городах Саров, Богородск и Семенов, строительству водопровода в дер. Новопокровское, реконструкции водозаборных сооружений в городе Чкаловск. Также продолжится работа по лесовосстановлению в области на площади более 14 тысяч гектаров и многих других важных приоритетных проектов.

Напомним, в народную программу партии поступило много инициатив от жителей по теме экологической безопасности и охране окружающей среды. В решении существующих экологических проблем помогает как раз партийный проект "Чистая страна", который объединяет усилия "Единой России", органов власти, профессиональных экологов, общественников, эко-активистов и волонтеров.